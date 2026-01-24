Santo Stefano al Mare: dal 7 febbraio al via la seconda edizione de “Il Paese degli Innamorati”

Dal 7 febbraio prende il via la seconda edizione de “Il Paese degli Innamorati”, iniziativa che, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, torna ad animare il borgo in occasione della festa di San Valentino.



“Il format, con cui Santo Stefano al Mare ha scelto di celebrare l’Amore, si ripropone anche quest’anno con un ricco allestimento scenografico”, spiega l’Assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi, che prosegue:” A partire dal 7 febbraio il paese si vestirà di un’atmosfera romantica e suggestiva grazie all’installazione di due grandi strutture luminose a forma di cuore in Piazza Saffi e Piazza Cavour, oltre alle luminarie a forma di cuore lungo la passeggiata a mare. Vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’occasione per vivere il borgo in modo diverso, valorizzandone gli spazi e creando momenti di condivisione ed emozione. Il successo della prima edizione ci ha confermato che iniziative di questo tipo rappresentano un’importante leva di promozione turistica e di animazione del territorio, soprattutto nei mesi invernali. “Il Paese degli Innamorati” è un evento pensato non solo per gli innamorati, ma per tutti coloro che desiderano riscoprire Santo Stefano al Mare attraverso un’esperienza coinvolgente e partecipata.”



L’Ente Turistico ProSantoStefano collaborerà con l’Amministrazione comunale anche nella promozione dell’evento, organizzando un contest fotografico aperto a tutti. I partecipanti potranno pubblicare volontariamente i propri scatti sulle piattaforme social dell’Associazione: la fotografia più rappresentativa dell’iniziativa verrà premiata al termine della manifestazione.



Anche quest’anno, dunque, San Valentino arriva in anticipo a Santo Stefano al Mare: l’evento sarà inaugurato ufficialmente venerdì 7 febbraio alle ore 17.30.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori e innamorati a partecipare e a scattare una foto sotto il cuore, condividendo un momento speciale nel suggestivo scenario del borgo.