Tratta ferroviaria Sanremo–Imperia, scatta il rincaro: biglietto a 4,60 euro

Un piccolo aumento, ma che non passa inosservato per chi utilizza quotidianamente il treno. Sulla tratta ferroviaria Sanremo–Imperia il costo del biglietto è salito da 4,50 a 4,60 euro, con un rincaro di 10 centesimi.
Si tratta dell’unico adeguamento registrato sulle linee locali della zona: resta infatti invariato il prezzo del biglietto tra Sanremo e Arma di Taggia, che continua a costare 2,70 euro. Nessuna modifica, dunque, per una delle tratte più utilizzate dai pendolari del Ponente.
L’aumento, seppur contenuto, incide soprattutto su chi percorre quotidianamente la linea Sanremo–Imperia per motivi di lavoro o studio, andando a sommarsi ai costi già sostenuti per gli spostamenti abituali. Un ritocco minimo sul singolo viaggio, ma che nel tempo può farsi sentire.
Per ora non risultano altri aumenti sulle tratte ferroviarie locali, mentre resta alta l’attenzione dei viaggiatori su tariffe, servizi e qualità del trasporto lungo una linea strategica per la mobilità del territorio.