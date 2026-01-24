Ventimiglia in Noir Book Festival 2026: sabato 28 febbraio la terza edizione alla Biblioteca Aprosiana

Ventimiglia rinnova il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione della lettura ospitando la terza edizione di “Ventimiglia in Noir Book Festival 2026”, in programma sabato 28 febbraio 2026 presso la Civica Biblioteca Aprosiana – Fondo Moderno.

L’iniziativa, dedicata alla letteratura giallo, thriller e noir, è proposta dall’Associazione culturale “Il Picchio” (San Giuliano Milanese) e si inserisce nel percorso di sostegno che l’Amministrazione comunale riserva alle manifestazioni di interesse culturale e sociale rivolte alla cittadinanza.

Il festival, giunto alla terza edizione, mira a consolidarsi come appuntamento culturale stabile nel panorama locale e non solo, offrendo al pubblico un pomeriggio di incontri, dialoghi e presentazioni con autori di rilievo. L’edizione 2026 prevede la presenza di cinque scrittori: Orso Tosco (vincitore del Premio Scerbanenco 2024), Marco Della Croce, Morena Fellegara, Luisa Ferrari e Luigi Romano Marchitelli, curatore e direttore artistico della rassegna.

La giornata si svolgerà a partire dalle ore 15.30 negli spazi della Biblioteca Aprosiana e sarà affiancata dalla collaborazione con una libreria cittadina per l’esposizione e la vendita dei volumi, con l’obiettivo di rafforzare la filiera del libro e sostenere la fruizione culturale anche attraverso momenti di incontro diretto tra autori e lettori.

L’Amministrazione comunale conferma, attraverso questo evento, la volontà di promuovere la cultura come leva di crescita del territorio e di coesione della comunità: la Biblioteca Aprosiana, in particolare, rappresenta un luogo pubblico di accesso alla conoscenza e alla lettura, capace di ospitare manifestazioni che ampliano l’offerta culturale cittadina e attivano nuove occasioni di partecipazione.

“Con la terza edizione di ‘Ventimiglia in Noir Book Festival’ — dichiara l’Assessore alla Cultura e Manifestazioni Serena Calcopietro — continuiamo a investire in un’idea di cultura accessibile e viva, che parte dai luoghi simbolo della città come la Biblioteca Aprosiana e arriva alla comunità. Il noir, il giallo e il thriller sono generi molto amati e capaci di coinvolgere pubblici diversi: per questo riteniamo che la rassegna abbia un valore culturale importante, oltre a rappresentare un’opportunità di animazione del centro e di promozione della lettura. La presenza di autori di rilievo nazionale, tra cui Orso Tosco, vincitore del Premio Scerbanenco 2024, conferma la qualità del progetto e la sua crescita nel tempo. L’Amministrazione Comunale sostiene con convinzione le iniziative che si radicano sul territorio e che creano occasioni di incontro, dialogo e partecipazione: è così che si costruisce una città più consapevole e più unita, attraverso la cultura”.