A Vallecrosia un torneo di Beyblade X per i festeggiamenti di Don Bosco 2026: sport, gioco e comunità (foto)

Sabato 31 gennaio, durante i festeggiamenti di Don Bosco 2026, il club Beyblade X degli X-Treme Hornets organizzerà un torneo a premi per grandi e piccini.

La giornata sarà all'insegna di sport, divertimento e comunità. Durante la mattinata organizzata dall' Oratorio Salesiano di Vallecrosia, si potrà giocare a calcio, con un piccolo torneo organizzato dal Vallecrosia Academy, società dilettantistica affiliata all'A.C. Milan, mentre nel pomeriggio della grande festa, oltre a giochi ed animazione, si potranno sfidare adulti, ragazzi e bambini di ogni età per raggiungere la vittoria data dagli scontri entusiasmanti che le trottole di nuova generazione creano ad ogni loro giro in arena.

Numerosi i premi in palio, in arrivo direttamente dal Giappone, luogo di nascita del gioco; saranno infatti premiati i primi quattro classificati, il miglior Under 10 in gara e ci sarà anche un premio conseguente ad una simpatica e giocosa estrazione.

Impossibile annoiarsi in questa giornata che, opportunamente organizzata, coinvolgerà più persone possibili con il filo conduttore del divertimento e della condivisione dando ancora una volta il messaggio: "In gioco, per qualcosa di più grande".

"Mi auguro che Beyblade X entri nel cuore di grandi e piccoli, vederli giocare insieme, sarebbe per me un grande successo" dice Alessandro Gorlatto, Leader del Club, ringraziando lo staff organizzativo dell'Oratorio Don Bosco per le numerose date messe a disposizione per divulgare questo gioco/sport di ultima generazione.