Ventimiglia celebra il Giorno della Memoria con una cerimonia in Piazza Colletta nel ricordo delle vittime dell’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria, l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia promuove domani una cerimonia dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto e della Shoah, degli ebrei perseguitati e dei deportati politici, rinnovando un momento di profonda riflessione collettiva. La commemorazione si terrà martedì 27 gennaio alle 11 in Piazza Colletta, nell’area della Pietra d’Inciampo dedicata a Giuseppe Palmero, cittadino ventimigliese internato e successivamente fucilato a Cibeno di Carpi, vittima delle persecuzioni nazifasciste. La pietra, collocata lo scorso anno, rappresenta un segno tangibile del legame tra la storia nazionale e la memoria locale.

La Pietra d’Inciampo è un simbolo concreto e permanente nello spazio pubblico: un invito a fermarsi, a riflettere, a ricordare. “Inciampare” nella Memoria significa non dimenticare, restituire un volto e una storia a chi è stato perseguitato e ucciso, mantenendo viva la consapevolezza di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Attraverso questa cerimonia, l’Amministrazione Comunale intende rinnovare l’impegno a custodire la Memoria storica e a promuovere i valori fondamentali del rispetto della dignità umana, della libertà e della responsabilità civile, affinché il ricordo del passato continui a essere guida per le scelte del presente e del futuro.