Ventimiglia celebra il Giorno della Memoria con una cerimonia in Piazza Colletta nel ricordo delle vittime dell’Olocausto

Domani alle 11 la commemorazione presso la Pietra d’Inciampo dedicata a Giuseppe Palmero

In occasione del Giorno della Memoria, l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia promuove domani una cerimonia dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto e della Shoah, degli ebrei perseguitati e dei deportati politici, rinnovando un momento di profonda riflessione collettiva. La commemorazione si terrà martedì 27 gennaio alle 11 in Piazza Colletta, nell’area della Pietra d’Inciampo dedicata a Giuseppe Palmero, cittadino ventimigliese internato e successivamente fucilato a Cibeno di Carpi, vittima delle persecuzioni nazifasciste. La pietra, collocata lo scorso anno, rappresenta un segno tangibile del legame tra la storia nazionale e la memoria locale.

La Pietra d’Inciampo è un simbolo concreto e permanente nello spazio pubblico: un invito a fermarsi, a riflettere, a ricordare. “Inciampare” nella Memoria significa non dimenticare, restituire un volto e una storia a chi è stato perseguitato e ucciso, mantenendo viva la consapevolezza di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Attraverso questa cerimonia, l’Amministrazione Comunale intende rinnovare l’impegno a custodire la Memoria storica e a promuovere i valori fondamentali del rispetto della dignità umana, della libertà e della responsabilità civile, affinché il ricordo del passato continui a essere guida per le scelte del presente e del futuro.

