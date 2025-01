Giornata della memoria: Sanremo ricorda le persone e i militari deportate (Foto)

Si è tenuto al monumento ai caduti in Corso Mombello il ricordo delle persone deportate nei campi di sterminio nazisti, un'occasione resa particolarmente importante dal fatto che quest'anno si ricordano gli 80 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz, il più noto lager esistito.

Nel corso della cerimonia, a cui hanno presenziato la presidente della sezione Anpi di Sanremo Amelia Narciso e Gustavo Ottolenghi, sono stati ricordati, oltre agli ebrei deportati, anche tutti quei militari sanremesi che si ribellarono all'allora Repubblica di Salò mettendo in gioco le proprie vite, e venendo condannati alla deportazione nella condizione di Imi (Internati militari italiani), in una condizione di prigionia degradante. Oltre mezzo milione di persone in Italia si è rifiutato di schierarsi con i fascisti, tra questi appunto anche qualche cittadino di Sanremo.

All'incontro, tenutosi all'altezza del monumento a ricordo delle vittime, ha preso parte anche il sindaco Alessandro Mager, che ha sottolineato l'importanza di ricordare questi avvenimenti esordendo con una citazione a Primo Levi: "E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo". Un messaggio chiaro, a non dimenticare i fatti tragici avvenuti in quegli anni, che dopo tanto tempo stanno iniziando ad avere sempre meno reduci, dando il compito, sottolinea sempre il sindaco, "a noi ricordare e far capire che quella memoria riguarda tutti" ricordando poi una recente dichiarazione della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, secondo cui un giorno gli orrori della Shoah potrebbero essere riportati nei libri di storia "in poco più di una riga".

Nel corso di tutti gli interventi è stato più volte ribadito questo aspetto, di come certi avvenimenti non possano essere gettati nel dimenticatoio, ma che anzi debbano sempre essere vivi nella mente delle persone, cercando di impedire che tragedie di simile entità possano nuovamente presentarsi.

Alla cerimonia, tenutasi alla vigilia del Giorno della Memoria, hanno partecipato anche il vicesindaco Fulvio Fellegara, l'assessore regionale Luca Lombardi, polizia locale, autorità militari e diversi esponenti della politica locale.

Nella giornata di domani sarà proiettato al teatro Centrale il docufilm Liliana, con protagonista appunto la senatrice, a cui seguirà la proiezione del film La zona d'interesse. Entrambe le proiezioni sono aperte alla citadinanza interessata in un evento dedicato al ricordo patrocinato dall'assessorato alla cultura. Martedì 28 invece sarà organizzato dall'Anpi un altro appuntamento alla Fos con al centro il tema della memoria.