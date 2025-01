Sanremo 2025, annunciati i duetti per la serata delle cover: grandi ospiti, omaggi ai classici della musica e... topo gigio

Cresce l’attesa per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, uno degli appuntamenti più emozionanti della kermesse. Quest’anno i 26 artisti in gara si esibiranno in duetti che spaziano tra generi e epoche, rendendo omaggio a brani iconici italiani e internazionali. Sul palco dell’Ariston, i protagonisti saranno affiancati da ospiti d’eccezione, tra veterani della musica, nuovi volti e collaborazioni sorprendenti.

Tra i duetti più attesi, Annalisa canterà con Giorgia il brano di Adele Skyfall, mentre Bresh omaggerà Fabrizio De André interpretando Crêuza de mä insieme a Cristiano De André. Lucio Corsi sorprenderà con un duetto fuori dagli schemi: accanto a Topo Gigio, porterà il classico Nel blu dipinto di blu. Non mancheranno collaborazioni internazionali, come Gaia insieme a Toquinho su La voglia, la pazzia, e Irama con Arisa su Say Something.

Da sottolineare anche gli omaggi alla canzone d’autore italiana, con Simone Cristicchi e Amara su La cura di Franco Battiato e Massimo Ranieri accompagnato dai Neri per Caso su Quando di Pino Daniele. Grande attesa anche per Emis Killa, che salirà sul palco con Lazza e Laura Marzadori per reinterpretare 100 messaggi. La serata delle cover rappresenta da sempre uno dei momenti più spettacolari del Festival, capace di mescolare passato e presente e di regalare performance indimenticabili.

La lista completa dei duetti della serata delle cover di Sanremo 2025

Annalisa con Giorgia - Skyfall (Adele); Bresh con Cristiano De André - Crêuza de mä (Fabrizio De André); Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - L'anno che verrà (Lucio Dalla); Clara con Il Volo - The Sound of Silence (Simon and Garfunkel); Coma_Cose con Johnson Righeira - L'estate sta finendo (Righeira); Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori - 100 messaggi (Lazza); Fedez con Marco Masini - Bella stronza (Marco Masini); Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco (Tricarico); Gaia con Toquinho - La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni); Irama con Arisa - Say Something (Christina Aguilera); Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c'è (Gino Paoli); Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno); Marcella Bella con i Twin Violins - L'emozione non ha voce (Adriano Celentano); Massimo Ranieri con i Neri per Caso - Quando (Pino Daniele); Modà con Francesco Renga - Angelo (Francesco Renga); Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band - Il pescatore (Fabrizio De André); Rocco Hunt con Clementino - Yes, I Know My Way (Pino Daniele); Rose Villain con Chiello - Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti); Sarah Toscano con Ofenbach - Overdrive; Serena Brancale con Alessandra Amoroso - If I Ain't Got You (Alicia Keys); Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - Mix di Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole (Neffa); Simone Cristicchi con Amara - La cura (Franco Battiato); The Kolors con Sal Da Vinci - Rossetto e caffè (Sal Da Vinci); Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga - Un tempo piccolo (Franco Califano); Tony Effe con Noemi - Tutto il resto è noia (Franco Califano); Achille Lauro con Elodie - A mano a mano (Riccardo Cocciante) e Folle città (Loredana Bertè); Francesca Michielin con Rkomi - La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini).