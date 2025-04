Sanremo: evento musicale benefico con la fondazione l’Uomo e il Pellicano dal titolo 'Musica e Pace'

Sabato 12 aprile avrà luogo il prossimo evento musicale benefico organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano. L’evento, dal titolo “Musica e Pace”, si svolgerà appunto sabato 12 aprile alle ore 17 presso la chiesa luterana di Sanremo (in corso Garibaldi) e sarà a sostegno di ALFaPP (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo, rivolgendosi in particolare ai pazienti che frequentano il centro diurno di via Goethe della cittadina matuziana.

L’evento prevede un concerto d’organo tenuto da Tiziana Zunino e un intermezzo con lettura di brani (di discorsi di premi Nobel per la Pace) a cura di Francesco La Sacra. L’organista Tiziana Zunino eseguirà una serie di brani di musicisti dal XVII al XIX secolo: A. Vivaldi, G.F. Haendel, F. J. Haydn, Padre Davide da Bergamo e C. Franck. A presentare l’evento sarà il presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. Saranno presenti esponenti locali e regionali di ALFaPP, tra cui la signora Daniela Melloni e il signor Paolo Curti, e terra’ un breve discorso introduttivo la dott.ssa Silvia Marcuzzo, dirigente ASL1 Imperiese. L’evento ha il patrocinio del Comune di Sanremo, ed è in collaborazione con l’UNITRE di Sanremo, il Rotary Club Sanremo e FIDAPA sezione di Sanremo.

Dichiara il presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni: “Uno dei due filoni che la fondazione l’Uomo e il Pellicano intende perseguire è anche quello di aiutare famiglie. con disabili a casa, malati neurologici o con disagio mentale. In questo caso, la fondazione ha deciso di rivolgersi alle famiglie del nostro territorio che hanno malati con problemi mentali. È giusto pensare anche a loro ed è bene contrastare il più possibile lo stigma e l’emarginazione dei portatori di malattie mentali. La malattia mentale è considerata troppo spesso come una sconfitta personale o una debolezza. Chi ne soffre, vive questa situazione con paura o con senso di vergogna e la paura e la vergogna portano allo sguardo dell’altro, al pregiudizio. C'è tanto da fare allora e c'e bisogno di cooperazione tra malati, famigle, Asl, associazionismo e opinione pubblica opportunamente sensibilizzata".

L’ingresso è libero e gratuito con raccolta fondi e di libere offerte al termine del concerto.