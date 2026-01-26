Successo di pubblico per il secondo concerto del Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Un nuovo successo di pubblico, con un sold out dei posti disponibili, ha premiato il secondo concerto del V° Festival di Musica Barocca, che si è svolto all’ex oratorio di Santa Brigida. Protagonista l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta, per l’occasione, da Emilia Di Pasquale, che ha eseguito musiche di Vivaldi, Hertel, Dall’Abaco, Castrucci e Fasch. Il concerto ha registrato anche la presenza speciale di Antonio Fiorenza alla tromba.

Un tutto esaurito, accolto con grande soddisfazione dell’assessore alla cultura Enza Dedali, che ha confermato come la location nel cuore della Pigna di Sanremo stia diventando un punto di riferimento per eventi culturali e artistici. Il terzo degli otto appuntamenti in programma, sempre alle ore 17 nella sede di Santa Brigida, è previsto sabato 31 gennaio con un concerto, diretto da Fabrizio Callai, che vedrà la presenza speciale di Chiara Venturini (flauto). Saranno eseguite musiche di Bach, Monn, Il Grande e Quantz. Biglietti a prezzo unico, 5 euro, acquistabili tramite il sito www.sinfonicasanremo.it.

Solo in caso di posti liberi sarà possibile acquistare gli ultimi ticket anche sul posto, direttamente in biglietteria allestita presso l'ex oratorio di Santa Brigida, a partire da un'ora prima del concerto (si consiglia di telefonare prima al numero 347/574 2190 per chiedere l’eventuale disponibilità).