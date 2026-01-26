Formedil Imperia: venerdì prossimo un confronto su lavoro, formazione e sicurezza nell’edilizia

Si terrà venerdì prossimo, all’Auditorium del Museo Navale di Imperia, l’evento promosso da FORMEDIL Imperia dal titolo “Mettiamo al lavoro la formazione. Costruiamo il Futuro in Sicurezza”. La giornata sarà dedicata al confronto e all’approfondimento sul futuro del settore edile, con particolare attenzione ai temi del lavoro, della formazione professionale e della sicurezza nei cantieri, elementi centrali per uno sviluppo sostenibile e di qualità del comparto delle costruzioni.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti locali e nazionali di FORMEDIL e ANCE, esponenti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, chiamati a condividere esperienze, strategie e prospettive per rafforzare le competenze, valorizzare il lavoro e promuovere una cultura della sicurezza sempre più diffusa.