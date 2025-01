Riviera Trasporti: il nuovo deposito di Sanremo sarà operativo entro il 2026 mentre quello di Ventimiglia a marzo

Durante il Consiglio provinciale di Imperia di venerdì scorso, il presidente Claudio Scajola ha illustrato le tappe del piano industriale di Riviera Trasporti, un progetto ambizioso che punta a rinnovare e potenziare il servizio di trasporto pubblico locale. Al centro del cronoprogramma ci sono due aspetti principali: il piano investimenti per i nuovi autobus (QUI) e i lavori di adeguamento e costruzione dei depositi aziendali di Sanremo e Ventimiglia.

Partendo proprio da quest'ultimo punto, tutti gli occhi sono puntati sui lavori infrastrutturali legati ai depositi. A Ventimiglia, i lavori di adeguamento del nuovo deposito procedono speditamente e, come annunciato, saranno ultimati entro il 30 marzo di quest’anno. Un importante passo avanti per la logistica aziendale e per migliorare il servizio nell'estremo ponente ligure.

Un altro traguardo significativo riguarda il nuovo deposito di Sanremo, previsto in Valle Armea. Secondo il cronoprogramma, la struttura entrerà in funzione entro il 31 dicembre 2026. Un’opera cruciale per supportare l’attività di Riviera Trasporti e garantire maggiore efficienza nei collegamenti di una delle aree più strategiche per il trasporto pubblico locale.

Come già raccontato, parallelamente, sul fronte del parco mezzi, Riviera Trasporti prevede l'introduzione di 25 nuovi autobus, che saranno gradualmente introdotti tra febbraio 2025 e il 2028. Un investimento che punta a migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la qualità del servizio offerto ai cittadini della provincia.