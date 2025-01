Festival di Sanremo 2025, proseguono i lavori per il palco Suzuki in piazza Colombo: Mattia Stanga e Jody Cecchetto gli animatori (Foto)

I preparativi per il Festival di Sanremo 2025 entrano nel vivo anche in piazza Colombo, dove proseguono senza sosta i lavori per l’allestimento del palco Suzuki. Questo spazio diventerà uno dei fulcri principali della kermesse, accogliendo artisti e momenti di intrattenimento che animeranno il cuore della città durante tutta la settimana festivaliera.

Nelle scorse ore, Carlo Conti ha svelato che gli animatori del palco saranno Mattia Stanga e Jody Cecchetto, due volti noti e molto amati dal pubblico più giovane. La loro presenza porterà una ventata di freschezza e coinvolgimento, con l’obiettivo di rendere il palco Suzuki un punto di ritrovo centrale per il pubblico e per gli appassionati della musica.

Intanto, dalle 8 di ieri mattina, è scattato il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta piazza Colombo. La misura, valida fino alle 24 del prossimo 21 febbraio, è stata adottata per consentire il regolare svolgimento dei lavori di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per il Festival. L'area è stata completamente transennata per garantire la sicurezza degli operai e dei tecnici al lavoro.

Con l’annuncio degli animatori e il continuo avanzamento dei lavori, piazza Colombo si prepara a diventare il cuore pulsante del Festival di Sanremo 2025, confermandosi una tappa imperdibile per tutti i fan della musica italiana.