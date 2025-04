Sanremo: domani pomeriggio al Floriseum di corso Cavallotti la presentazione di 'Neurodivergente' di Eleonora Marocchini

Capire e coltivare le diversità dei cervelli umani, per esplorare le nuove recinzioni relazionali che attraversano la società. Sono i temi affrontati nel libro “Neurodivergente”, di Eleonora Marocchini, il prossimo sabato 12 aprile presso il Museo del Fiore di di Villa Ormond a Sanremo, in Corso Cavallotti 113, per la rassegna “Frammenti di Cura” promossa da ATTAC Imperia, Collettivo Ci Siamo! e Riprendiamoci il Comune.

Le complessità delle relazioni sociali, intorno anche alle neorodiversità, riproducono le stesse dinamiche di potere che si manifestano tra oppressori e oppressi, tra maggioranze e minoranze. Come abbattere le barriere dell’omologazione nella società della competizione sociale, del bombardamento sensoriale? La comunità neurodivergente cerca di ribaltare gli schemi precostituiti dal sistema sociale “normalizzato”, per la riappropriazione della propria identità ma anche dell’identità collettiva della comunità, interagendo, in queste capacità con la comunità LGBTQIAP+.

"Ogni essere umano ha un cervello - evidenziano gli organizzatori - ma non tutti i cervelli sono uguali. Eppure, poche persone hanno un’idea realistica dell’infinita variabilità della neuropsicologia umana, e di quanto questa variabilità, se non considerata adeguatamente, possa favorire incomprensioni, sofferenze, marginalizzazioni. Le scienze biomediche, cognitive e psicologiche, le scienze umane e sociali hanno elaborato approcci diversi per descrivere e trattare questa diversità. Fuori dalle cliniche e dalle accademie, i movimenti sociali nati dalle comunità coinvolte hanno talvolta impiegato, talvolta reinterpretato e talvolta rifiutato radicalmente ciascuno di questi approcci. Eleonora Marocchini esplora tutte queste prospettive, cercando di mettere un po’ di ordine e di tenere insieme sia il punto di vista delle comunità scientifiche sia le discussioni interne alle comunità interessate. Neurodivergente è una guida che ci orienta alla scoperta della neurodiversità umana e della sua complessità.

I temi saranno affrontati in convivialità a partire dalle 16, attraverso un laboratorio per tutte le età e a seguire, dalle 17, con l’autrice, Eleonora Marocchini, Psicolinguista e Dottoressa di Ricerca in Psicologia e Scienze Cognitive, ricercatrice indipendente e comunicatrice della scienza sotto il nome di @narracction.