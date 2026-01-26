Vallecrosia ricorda Francesco Maccario, presentato in biblioteca il libro di Paola Maccario (Foto)

Il diario di un internato militare italiano è stato il tema al centro dell'incontro svoltosi sabato pomeriggio alla biblioteca civica Andrea Doria a Vallecrosia in occasione della Giornata della memoria.

Un momento di alto valore storico e culturale dedicato alla memoria degli internati militari italiani. L'autrice Paola Maccario ha, infatti, presentato il libro "Francesco Maccario – Internato Militare Italiano n. 3494. Il diario".

All'incontro, a ingresso libero, erano presenti anche il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada e l'assessore Rosa Rosella Muratore, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa insieme al presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Giovanni Rainisio.

"Attraverso il racconto intimo e autentico del diario, la memoria individuale diventa memoria collettiva, ricordandoci quanto sia fondamentale continuare a promuovere occasioni di riflessione, conoscenza e consapevolezza storica per la nostra comunità" - dice l'Amministrazione comunale.