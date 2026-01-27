Giochi, musica e intrattenimento: Carnevale in piazza a Camporosso (Foto)

Intrattenimento, giochi, dolci, musica, artigianato e gara di beyblade. Camporosso organizza il Carnevale in piazza.

Domenica 15 febbraio dalle 14.30 in piazza Garibaldi grandi e piccini, mascherati, si potranno divertire con giochi, musica e intrattenimento e avranno la possibilità di lanciare coriandoli e stelle filanti. Per l'occasione è, infatti, prevista la partecipazione di Florelia, banda folk di Ospedaletti.

L'evento è proposto dal Comune, assessorato Turismo e Manifestazioni, in collaborazione con l’associazione Arcobaleno di Camporosso.