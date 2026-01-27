 / Eventi

Eventi | 27 gennaio 2026, 17:48

Giochi, musica e intrattenimento: Carnevale in piazza a Camporosso (Foto)

In programma anche artigianato, dolci e gara di beyblade

Giochi, musica e intrattenimento: Carnevale in piazza a Camporosso (Foto)

Intrattenimento, giochi, dolci, musica, artigianato e gara di beybladeCamporosso organizza il Carnevale in piazza.

Domenica 15 febbraio dalle 14.30 in piazza Garibaldi grandi e piccini, mascherati, si potranno divertire con giochi, musica e intrattenimento e avranno la possibilità di lanciare coriandoli e stelle filanti. Per l'occasione è, infatti, prevista la partecipazione di Florelia, banda folk di Ospedaletti. 

L'evento è proposto dal Comune, assessorato Turismo e Manifestazioni, in collaborazione con l’associazione Arcobaleno di Camporosso.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium