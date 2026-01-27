Sanremo: opening gala al Victory Morgana con dj set di Gianluca Vacchi

Sanremo si prepara ad accendere i riflettori sulla sua settimana più iconica non solo con la musica, ma anche di eventi glamour. Tra i più attesi del Festival c‘è l’Opening Gala organizzato da The Code, con Forbes Italia come media partner, che si terrà martedì 24 febbraio al Victory Morgana, in occasione della serata inaugurale della 76a edizione del Festival di Sanremo.

Nel cuore dell’evento madre della canzone italiana, l’Opening Gala si propone come una serata esclusiva di networking, spettacolo e celebrazione dell’industria musicale, capace di riunire sullo stesso carpet protagonisti della discografia, della produzione musicale, imprenditori, artisti e volti noti dello spettacolo. A partire dalle ore 20, il Victory Morgana si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra aperitivo, red carpet e flash dei fotografi, con una guest list che mescola icone affermate e nuovi protagonisti della Generazione Alpha e Generazione Zeta. Il ritmo della serata sarà affidato al dj set di Gianluca Vacchi, pronto a infiammare la notte sanremese.

«Sanremo non è solo un Festival, è un ecosistema che unisce musica, business, comunicazione e immaginario collettivo. Con l’Opening Gala vogliamo creare un luogo di incontro elegante e contemporaneo, dove le eccellenze che sostengono l’industria musicale possano dialogare, celebrarsi e guardare al futuro, in un contesto internazionale e fortemente identitario», così Fabrizio Scippa, CEO di The Code Srl, società attiva nella comunicazione d’impresa, nel management e nell’organizzazione di eventi, che punta così a consolidare la propria presenza nel panorama nazionale italiano, affiancata dal manager Claudio La Commara, ideatore del format “Opening Gala” a Sanremo, appuntamento fisso della settimana festivaliera.