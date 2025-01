Sanremo: piove nel salone di Casa Serena, parenti preoccupati. Il vice Sindaco Fellegara "Interverremo a breve" (Foto)

Nell’agosto scorso sono stati eseguiti alcuni lavori al soffitto di Casa Serena ed ora, ogni qualvolta piove, l’acqua filtra nel salone principale, che è stato chiuso in alcuni punti all’accesso degli anziani ospiti. E la preoccupazione dei parenti che hanno nella Rsa i propri cari cresce di giorno in giorno, visto che in queste ultime ore la pioggia continua a cadere su Sanremo.

Sono proprio i parenti degli ospiti che hanno segnalato la situazione e lo hanno fatto anche al Comune. Nei giorni scorsi il vice Sindaco, Fulvio Fellegara (che ha anche la delega ai servizi sociali), ha eseguito un sopralluogo. Vista la situazione è stato deciso, in accordo con i responsabili della struttura, di delimitare il salone in modo da evitare che gli anziani possano essere investiti dalle gocce d’acqua che cadono dal soffitto. A terra sono stati sistemati secchi e stracci ma, ovviamente, la situazione non è delle migliori.

Anche nell’ultimo fine settimana, quando la pioggia è caduta su Sanremo, la situazione non è cambiata e sarebbe anche pronta una interpellanza dell’opposizione per chiedere chiarimenti al Comune. Da palazzo Bellevue confermano di essere a conoscenza dei fatti e di aver dato le disposizioni necessarie: “Purtroppo siamo consapevoli di quanto accaduto – ha detto il vice Sindaco Fellegara – ed abbiamo dato mandato agli uffici di intervenire prontamente. Siamo certi che si possa risolvere il tutto entro breve”.

Al momento, tenuto anche conto che anche oggi sta piovendo, la situazione è invariata e gli anziani sono relegati in una porzione di salone mentre l’altra è stata ‘confinata’ per evitare problemi. I parenti degli ospiti chiedono un intervento urgente, vista la stagione particolarmente piovosa.