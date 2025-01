Sanremo: infiltrazioni d'acqua alla Rsa 'Casa Serena', Interpellanza urgente di Fratelli d'Italia a Sindaco e Giunta

I Consiglieri comunali di opposizione, Luca Lombardi ed Antonino Consiglio (Fratelli d’Italia), hanno presentato una interpellanza urgente in relazione al caso emerso ieri dal nostro giornale, riguardante le infiltrazioni di acqua all’interno del salone comune di ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio a Sanremo.

La struttura, di proprietà del Comune di Sanremo, è stata donata dall’Opera Nazionale Pensionati ed inaugurata il 27 aprile del 1969. “All’interno vivono un centinaio di anziani – viene sottolineato dai due Consiglieri – ed abbiamo appreso dell’importante infiltrazione di acqua nel salone principale dove gli ospiti amano passare il loro tempo e che rende così poco fruibile detto spazio per la presenza di stracci e bacinelle per contenere l’acqua piovana che si infiltra dal tetto soprastante. Una situazione che si protrae da molti mesi ormai e non è più procrastinabile”.

Lombardi e Consiglio hanno chiesto al Sindaco e alla Giunta quali azioni l’amministrazione intende mettere in atto, in modo da risolvere definitivamente la problematica ma anche conoscere il crono programma degli interventi e se vi sia la copertura economica.