Sanremo: Casa Serena, nei prossimi giorni il via dei lavori sul tetto del Salone delle Feste

Partiranno a breve nuovi lavori a Casa Serena, a seguito di quelli già effettuati nei mesi scorsi, per intervenire sul tetto del Salone della Feste dove, recentemente, si è verificata un’infiltrazione di acqua.

L’attenzione sulla struttura, considerata l’importanza sociale per la città di Sanremo, è sempre stata alta. Già dai primi giorni successivi all’insediamento della nuova Amministrazione comunale, infatti, erano stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificarne le esigenze. Le visite sono poi proseguite con cadenza fissa per conoscere il personale e gli ospiti, in modo da verificare anche le necessità ed il servizio.

Nel corso del primo Consiglio Comunale sono stati stanziati circa 550.000 euro per programmare l’installazione degli impianti di climatizzazione.

Le precipitazioni cadute nel corso dei mesi hanno causato alcuni danni che, recentemente, si sono manifestati con infiltrazioni nel salone, già oggetto di verifiche e analisi tecniche, dove ad inizio estate erano stati effettuati i primi interventi.

“Il 27 gennaio - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - è stato avviato un nuovo iter per attivare con urgenza i lavori e procedere all’assegnazione di tutti gli interventi programmati. I lavori saranno assegnati entro pochi giorni ed il primo intervento riguarderà proprio il tetto del Salone delle Feste”.

L’ASL, dopo aver confermato ad ottobre l’accreditamento della struttura, ha inoltre indicato alcune prescrizioni di riqualificazione. Il Comune si è quindi subito attivato prevedendo l’utilizzo dei fondi derivanti dalle rette stesse per gli interventi necessari.

“I fondi sono disponibili e saranno utilizzati per effettuare i lavori che avevamo già preventivato – annuncia Fellegara - Gli interventi saranno mirati nelle parti indicate come prioritarie dagli uffici tecnici”.