Incidente stradale, questa sera poco dopo le 18 all’uscita dell’Aurelia Bis di San Martino a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione due moto sono entrate in collisione tra loro per cause ancora in via d’accertamento.

Ad avere la peggio un uomo di 60 anni che è finito a terra. E’ stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa che lo ha portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.