Sanremo 2026, sorpresa seconde linee: Ditonellapiaga e Brancale convincono all’ascolto ma restano outsider per i bookmaker

La ribalta delle seconde linee accende il Festival di Sanremo 2026, che al primo ascolto dei brani in gara promette scintille. A conquistare i maggiori applausi sono Ditonellapiaga, Fulminacci, Maria Antonietta & Colombre e Serena Brancale, nomi molto apprezzati dalla critica ma ancora lontani dal gruppo dei grandi favoriti secondo i betting analyst.

I meglio piazzati tra questi outsider sono Ditonellapiaga e Serena Brancale, entrambe offerte a quota 16 da Planetwin365 e Better. Più staccato Fulminacci a 21, mentre per Maria Antonietta & Colombre la quota sale fino a 50. Valutazioni che restano distanti dai nomi in prima fila indicati dai bookmaker: Tommaso Paradiso guida le lavagne a 5, seguito da Fedez & Marco Masini a 6,50 ed Ermal Meta a 8. Tra gli esordienti, già stabilmente nella top 5 degli analisti, spiccano Sayf, proposto a 8, ed Eddie Brock a 13, segnali di un ricambio generazionale che potrebbe sorprendere.

Capitolo a parte per i “veterani snobbati”: le quote partono dal 21 di Arisa, salgono a 26 per Malika Ayane e Michele Bravi, fino al 50 di Raf, Mara Sattei e Dargen D’Amico. Ancora più indietro J-Ax, Francesco Renga e Patty Pravo, tutti a 100. Tra gli altri in gara, Luché e Nayt puntano a un buon piazzamento (16), davanti a Levante (26). Come sintetizzano gli analisti, “l’ascolto premia la qualità, ma le quote restano prudenti”: a Sanremo 2026, l’equilibrio tra favoriti e outsider è più sottile che mai.