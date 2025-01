Festival 2025: 'FantaSanremo' cambia sede per la settimana clou, da Santa Tecla si sposta alla Canottieri

Nuova location per la redazione di ‘FantaSanremo’, il gioco mutuato dal più ‘grande’ in ordine di anzianità ‘Fantacalcio’, che è nato nel 2020 nelle Marche, a Porto Sant’Elpidio, da una cena scherzosa tra amici. Il primo anno, al Bar Corva da Papalina sembra fosse un fatto prettamente goliardico ma, in pochi anni è diventato quasi un ‘supporto’ per la kermesse canora matuziana.

Dopo le sedi del Palafiori e di Santa Tecla, quest’anno la redazione sarà approntata nella sede della Canottieri Sanremo, direttamente sul mare al porto vecchio della città dei fiori. Una delle tante location che ormai servono come il pane ad addetti ai lavori, editori e quant’altro che nella settimana festivaliera sono obbligati a lavorare nella città matuziana.

Da alcune settimane è già possibile iscriversi al FantaSanremo 2025, aggiornando o scaricando l'applicazione ufficiale disponibile su App Store e Play Store, o accedendo al sito. Gruppi di amici hanno già iniziato a creare le proprie squadre in vista del Festival, aggiungendo un ulteriore tocco di competizione e divertimento alla kermesse musicale più attesa dell’anno.

Una delle novità di quest’anno è la composizione delle squadre, che passa da 5 a 7 artisti e si potranno schierare 5 titolari e 2 riserve, gestendo il tutto all’interno del budget di 100 ‘baudi’, la moneta ufficiale del gioco, ispirata al leggendario presentatore.

Achille Lauro, Giorgia, Elodie e Fedez sono i più ‘cari’ tra 17 e 18 baudi, mentre gli emergenti come Sarah Toscano o big come Marcella Bella sono acquistabili a 12. Ogni utente può creare fino a 5 squadre e partecipare a un massimo di 25 leghe, con una squadra per lega. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 10 febbraio alle 23:59, salvo proroghe.

La ‘FantaSanremo Mania’ ha già conquistato milioni di appassionati e, ne siamo certi, la redazione che verrà allestita alla Canottieri sarà sicuramente super visitata dagli appassionati.