Sanremo: 'Donne e Salute', il nuovo progetto dell'associazione Mappamondo per avvicinare le immigrate ai servizi Asl 1 Imperiese

Si apre il 2026 con una nuova iniziativa dell’Associazione Mappamondo, dedicata alle donne immigrate del territorio di Sanremo e Imperia. Il progetto, intitolato “Donne e Salute”, nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili e comprensibili i servizi della ASL 1, favorendo un utilizzo più appropriato del sistema sanitario e alleggerendo così la pressione sul Pronto Soccorso.

«Vogliamo aiutare le donne straniere a orientarsi meglio tra i servizi sanitari disponibili – spiega Roberto Ticchiati, presidente di Mappamondo – attraverso una maggiore conoscenza delle modalità di accesso e delle risposte più adeguate in caso di bisogno. Ci rivolgiamo in particolare alle comunità di lingua turca, araba e bengalese, numerose sul territorio e spesso in maggiore difficoltà». L’iniziativa ha trovato interesse e sostegno nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della ASL 1, da tempo impegnato su questi temi, e si avvale della collaborazione della Cooperativa L’Ancora, che metterà a disposizione mediatrici culturali per la traduzione e la contestualizzazione degli argomenti rispetto alle diverse culture di provenienza.

Sono previsti cinque incontri, con la partecipazione volontaria di medici e operatori sanitari, che si svolgeranno tra febbraio e giugno. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 2 febbraio a Imperia, presso la Scuola di Italiano di Mappamondo ospitata al Convento delle Clarisse (via del Monastero 11), sul tema “La nascita: gravidanza e parto”, con la ginecologa Lucia Penna. L’incontro sarà replicato venerdì 6 febbraio a Sanremo, in via Parodi 14. Gli incontri si terranno inizialmente nelle sedi associative di Imperia e Sanremo; successivamente saranno individuate anche sedi ASL. È prevista la partecipazione di 20-25 donne per ciascun incontro, previa iscrizione.

Tra gli obiettivi del progetto c’è anche quello di rendere alcune partecipanti punti di riferimento attivi all’interno delle proprie comunità, capaci di orientare altre persone su come e quando rivolgersi correttamente ai servizi sanitari. Il progetto “Donne e Salute” è sostenuto dall’Associazione Assefa di Sanremo e rappresenta un ulteriore passo verso una sanità più inclusiva, accessibile e consapevole.