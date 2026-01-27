Allerta neve per oggi e domani ma nel savonese e genovesato: pioggia per l'imperiese con nevicate sopra i 1.000 metri

Arpal ha emesso una serie di allerte meteo per neve e condizioni avverse sulla Liguria, ma è importante sottolineare che l’allerta non riguarda la provincia di Imperia, dove tuttavia sono previste piogge diffuse fino a domani e qualche nevicata sopra i 1.000. Nel dettaglio, sui versanti padani di Ponente (Zona D) scatterà allerta gialla per neve dalle 20 alle 23:59 di oggi. A seguire, entrerà in vigore un’allerta nivologica arancione dalla mezzanotte fino alle 8 di domani, mercoledì 28 gennaio, che sarà poi declassata nuovamente a gialla fino alle 10. Per quanto riguarda invece i versanti padani di Levante (Zona E), è prevista allerta gialla per neve dalle 00 alle 10 di domani, mercoledì 28 febbraio. Arpal segnala inoltre una bassa probabilità di forti temporali nella giornata di oggi sulle zone ABC, mentre domani il rischio interesserà le zone ABCE.

Alla base del peggioramento c’è una struttura depressionaria di origine atlantica che entrerà in modo deciso sul Mediterraneo occidentale, portando piogge diffuse su tutta la regione. Dalla notte sono attese nevicate a bassa quota sui versanti padani dell’Appennino, in particolare sul Ponente. Dal pomeriggio di oggi si prevedono precipitazioni diffuse su Centro e Ponente, con cumulate elevate e intensità moderata, oltre a una bassa probabilità di temporali forti sulle zone AB. A Levante, dalla notte, sono attese precipitazioni significative (Zona C). I venti saranno in rinforzo da Sud già dal pomeriggio, con raffiche tra 50 e 60 km/h sulle zone ABC, per poi ruotare da Nord sulla Zona B. Il moto ondoso è previsto in aumento, fino a localmente agitato al largo e sui capi esposti. Dalla notte, soprattutto sul Ponente, si assisterà a un abbassamento dello zero termico, con nevicate sulla Zona D sopra i 400 metri e sopra i 1000 metri nell’interno della Zona A. Sul centro della regione e sull’E occidentale non si escludono fenomeni di gelicidio.

Sull’estremo Levante costiero potranno verificarsi scrosci più intensi, anche a carattere temporalesco. I venti subiranno un ulteriore rinforzo fino a burrasca da Nord su Genovesato e Savonese (Zone AB) e forti da Sud sul Levante (Zona C). Attesa mareggiata per onda lunga di Libeccio su tutte le coste dalla sera. Nelle prime ore della mattina di domani è previsto disagio fisiologico per freddo sulle zone centrali della regione. La situazione è attesa in graduale miglioramento a partire dal Ponente dalla tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio, anche se fenomeni moderati persisteranno sulle zone BCE. I venti resteranno forti (50-60 km/h), con raffiche più intense agli sbocchi delle valli e sui crinali, mentre il mare sarà ancora molto mosso con mareggiata su ABC. Tra pomeriggio e sera è prevista un’attenuazione generale dei fenomeni, con cielo molto nuvoloso o coperto e residue deboli piogge a Levante.

Allerta neve: chi è coinvolto

Versanti padani di Ponente (Zona D):

Gialla dalle 20:00 alle 23:59 di oggi. Poi arancione fino alle 08:00 di mercoledì 28 gennaio, seguita da ulteriori 2 ore di gialla fino alle 10:00.

Versanti padani di Levante (Zona E): Gialla dalle 00:00 alle 10:00 di mercoledì 28 gennaio.

Nota importante: la provincia di Imperia non è interessata dall’allerta neve, ma sono comunque attese piogge significative.

Piogge e temporali

Precipitazioni diffuse con cumulate significative, specie a Levante e centro della regione.

Possibile bassa probabilità di temporali forti su alcune zone ABC oggi e ABCE domani.

Sulle aree costiere di estremo Levante non si escludono scrosci più intensi anche a carattere temporalesco.

Venti e mare

Venti in rinforzo da Sud nel pomeriggio (50-60 km/h su ABC), in rotazione da Nord su B.

Raffiche forti agli sbocchi delle valli e sui crinali.

Mareggiata in aumento, con onde lunghe di Libeccio su tutte le coste dalla sera.

Neve e temperature

Ponente: neve sopra i 400 metri.

Interno A: neve sopra i 1000 metri.

Possibili fenomeni di gelicidio su Centro e Levante occidentale.

Disagio fisiologico per freddo nelle prime ore della mattina nelle zone centrali.

Le previsioni per oggi: peggioramento dal pomeriggio con cumulate elevate sulla nostra provincia e significative altrove, intensità moderate su AB. Bassa probabilità di temporali forti su AB. In serata nevicate moderate su zone non sensibili di D, con interessamento dei tratti autostradali; nevicate su zone non sensibili di A oltre i 1000-1200 m. Venti da Sud-Est in rinforzo fino a forti (50-60 km/h) su C, rafficati su capi costieri esposti e crinali appenninici, in rinforzo da settentrione fino a forti (50-60 km/h) su AB, rafficati agli sbocchi vallivi. Mare localmente agitato su C.

Domani: maltempo con cumulate elevate su CE e significative su AB, intensità moderate su BCE. Bassa probabilità di temporali forti su ABCE. Nevicate, moderate su D e deboli su E, con interessamento dei tratti autostradali; nevicate deboli su zone non sensibili di AB. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, rafficati agli sbocchi vallivi, forti (50-60 km/h) da Sud-Est su C. Disagio fisiologico per freddo al mattino su B. Moto ondoso in aumento con mareggiate nel pomeriggio-sera lungo tutte le coste per onda lunga da Sud-Ovest (10 s).

Giovedì: durante la notte mare localmente agitato su BC per onda lunga da Sud-Ovest. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.