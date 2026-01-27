Ventimiglia, si ferisce con un'arma in località 'Casette' in frazione Latte: grave un 65enne, interviene anche l’elisoccorso Grifo

Dramma ancora da chiarire, questa mattina a Ventimiglia, in località Casette, piccola zona residenziale di frazione Latte, poco distante dai Balzi Rossi.

Per cause ancora in via d’accertamento un uomo di 65 anni di nazionalità francese si è ferito con un'arma da fuoco alla testa e sono immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e i Carabinieri.

Nonostante il colpo esploso dall’arma da fuoco l'uomo è ancora vivo e, vista la gravità delle sue condizioni, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ‘Grifo’. L'uomo è stato portato, in codice rosso di massima gravità, all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure, dove è ricoverato in prognosi riservata.