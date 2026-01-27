 / Cronaca

Cronaca | 27 gennaio 2026, 09:25

Ventimiglia, si ferisce con un'arma in località 'Casette' in frazione Latte: grave un 65enne, interviene anche l’elisoccorso Grifo

Il dramma questa mattina vicino ai Balzi Rossi. Indagini in corso sulle cause del gesto

Ventimiglia, si ferisce con un'arma in località 'Casette' in frazione Latte: grave un 65enne, interviene anche l’elisoccorso Grifo

Dramma ancora da chiarire, questa mattina a Ventimiglia, in località Casette, piccola zona residenziale di frazione Latte, poco distante dai Balzi Rossi.

Per cause ancora in via d’accertamento un uomo di 65 anni di nazionalità francese si è ferito con un'arma da fuoco alla testa e sono immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e i Carabinieri.

Nonostante il colpo esploso dall’arma da fuoco l'uomo è ancora vivo e, vista la gravità delle sue condizioni, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ‘Grifo’. L'uomo è stato portato, in codice rosso di massima gravità, all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium