Sanremo, violenze sulla figlia minorenne: 52enne condannato a 17 anni

È arrivata questa mattina, presso il Tribunale di Imperia, la sentenza nei confronti di un uomo di 52 anni residente a Sanremo, imputato per aver abusato sessualmente della figlia, oggi sedicenne, per un lungo arco di tempo. Il collegio lo ha condannato a 17 anni di reclusione, disponendo anche il risarcimento dei danni pari a 25mila euro, l’interdizione dai pubblici uffici, il divieto di frequentare luoghi in cui siano presenti minori e la perdita della responsabilità genitoriale.

Durante l'ultima requisitoria, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 28 anni di reclusione, mentre la difesa aveva sollecitato l’assoluzione o, in subordine, l’applicazione del minimo della pena. Per la parte civile, rappresentata dall’avvocato Andrea Artioli, era stato richiesto un risarcimento di 100mila euro.