 / Cronaca

Cronaca | 27 gennaio 2026, 11:18

Tamponamento lieve sull’A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia: due feriti e rallentamenti verso la Francia

Incidente intorno alle 9.30 all’altezza di Cipressa: coinvolte due auto, soccorsi dal 118 e dalla Croce Rossa. Autostrada sempre aperta

Lieve incidente stradale, questa mattina intorno alle 9.30 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia all’altezza di Cipressa.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che ha visto protagoniste due auto che si sono lievemente ‘toccate’. Due i feriti, per fortuna in modo non grave, che sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Pontedassio.

Sul posto anche la Polizia Stradale e gli operai della A10. L’incidente ha provocato quale rallentamento in direzione Francia ma l’autostrada è sempre rimasta aperta.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium