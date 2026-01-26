Due autisti di Sanremo morti in un incidente in Germania: al lavoro per far rientrare le salme dopo l'autopsia (Foto)

E’ stato, quasi sicuramente, un repentino calo delle temperature dopo una forte pioggia, a generare lo strato di ghiaccio che ha provocato lo spaventoso incidente in cui sono morti i due autisti della Ciesse Flowers, Dario Galetti di 64 anni e Tudor Plamadeala di 60 anni, entrambi residenti a Sanremo. L’incidente, lo ricordiamo, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’autostrada tedesca A44, tra gli svincoli di Marsberg e Lichtenau (vicino a Stoccarda ed al confine con la Francia). I due viaggiavano insieme a bordo di un bilico della società ponentina, che in quel momento era vuoto, visto che rientravano da una consegna.

Le notizie che arrivano dalla Germania confermano che il camion sul quale viaggiavano è stato dissequestrato e che, nella zona, si sono registrati molti altri incidenti dovuti al ghiaccio, che ha creato non pochi problemi anche ai soccorritori giunti sul posto. La Ciesse Flowers sta lavorando con le autorità italiane e tedesche per far rientrare le salme in Italia, in modo da consegnarle alle famiglie per le cerimonie funebri e la loro sepoltura. Bisognerà però attendere l’autopsia, un atto dovuto in questi casi. Entrambi vivevano a Sanremo, erano sposati ed avevano due figli ciascuno. Galletti era anche diventato nonno.

Entrambi erano esperti conducenti e conoscitori delle strade del Nord Europa. Sandro Cepollina, titolare della Ciesse Flowers, ha commentato con poche parole l’accaduto: “Siamo tutti sconvolti per quanto accaduto. Si tratta sicuramente di una incredibile fatalità ed un’esperienza traumatizzante per noi, per le famiglie e i colleghi”.