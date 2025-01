Sanremo, terza giornata di prove: all'Ariston sbarcano Tony Effe, Fedez ed Elodie (Foto)

Continua a pieno ritmo il lavoro al Teatro Ariston di Sanremo in vista della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. La terza giornata di prove ha visto sul palco alcuni degli artisti più attesi, pronti a perfezionare le loro performance per uno degli eventi musicali più importanti del Paese.

La giornata ha acceso i riflettori su Tony Effe, tra i nomi più discussi di questa edizione. L’artista, conosciuto per il suo stile provocatorio e per i testi che hanno acceso il dibattito pubblico nelle ultime settimane, ha confermato la sua capacità di attirare l’attenzione e promette di essere una delle sorprese del Festival. Insieme a lui, Fedez, una figura di grande rilievo del panorama musicale italiano e una garanzia di spettacolo. La sua presenza a Sanremo non passa mai inosservata, sia per il suo carisma sia per l’attenzione mediatica che lo circonda, e le prove di oggi hanno confermato la sua determinazione a regalare un’esibizione memorabile.

Ma la terza giornata non si è limitata a loro. A calcare il palco dell’Ariston sono state anche Noemi ed Elodie, due voci femminili tra le più amate del panorama musicale italiano, pronte a emozionare il pubblico con il loro talento e la loro presenza scenica. La sessione di prove ha coinvolto anche Shablo, accompagnato da Tormento, Guè e Joshua, due artisti che rappresentano al meglio il panorama urban italiano e che sapranno certamente farsi notare sul palco del Festival. Infine, Joan Thiele, artista dal timbro unico e dallo stile inconfondibile, ha chiuso una giornata di prove intensa, arricchendo la line-up con la sua raffinatezza musicale.

Il clima al Teatro Ariston è ormai carico di aspettative, con ogni artista impegnato a curare i dettagli delle proprie performance per offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Le prove rappresentano un momento fondamentale per definire la resa scenica e musicale, e giorno dopo giorno si percepisce il crescente entusiasmo per questa nuova edizione del Festival di Sanremo.

(Foto di Erika Bonazinga)