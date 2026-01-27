Giorno della Memoria, Ventimiglia non dimentica: ricordato Giuseppe Palmero (Foto e video)

Ventimiglia celebra il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto e della Shoah, degli ebrei perseguitati e dei deportati politici. Cittadini, associazioni, autorità civili, militari, religiose, d'arma e combattentistiche si sono riunite, questa mattina, presso piazza Colletta per ricordare una delle più grandi tragedie del ‘900.

Il 27 gennaio ricorre, infatti, il Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. La data è stata scelta come anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, lo sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, per “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.

Un momento di profonda riflessione collettiva avvenuto nell’area della Pietra d’Inciampo dedicata a Giuseppe Palmero, cittadino ventimigliese internato e successivamente fucilato a Cibeno di Carpi, vittima delle persecuzioni nazifasciste. La pietra, collocata lo scorso anno, rappresenta un segno tangibile del legame tra la storia nazionale e la memoria locale.

"L’Amministrazione Comunale intende rinnovare l’impegno a custodire la Memoria storica e a promuovere i valori fondamentali del rispetto della dignità umana, della libertà e della responsabilità civile, affinché il ricordo del passato continui a essere guida per le scelte del presente e del futuro", dice il sindaco Flavio Di Muro.