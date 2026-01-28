Giornata della Memoria a Sanremo: Piero Farina tra storia, libertà di parola e il docufilm Rai sulla Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì prossimo alle 16, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, nell’ambito del Corso di Storia, il regista Piero Farina terrà una prolusione dal titolo “Tu non devi parlare”, seguita dalla proiezione del docufilm “Per ignota destinazione”, prodotto dalla Prima Rete Rai nel 1995, con regia, testi e voce dello stesso Farina.

Il documentario, della durata di 77 minuti, racconta il viaggio di Piero Terracina verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, lo stesso tragitto compiuto nel 1944 con la sua famiglia, dalla quale solo lui fece ritorno. A oltre ottant’anni da quegli eventi, il film diventa occasione di riflessione su un presente segnato da un nuovo e inquietante riemergere dell’antisemitismo. Il titolo dell’incontro richiama un episodio recente avvenuto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove a Emanuele Fiano, figlio di un deportato, è stato impedito di parlare durante un dibattito. Un fatto che, secondo Farina, rappresenta un pericoloso arretramento culturale e civile, evocando il clima delle leggi razziali del 1938.

Nel 1995, davanti ai resti del campo di sterminio, Terracina ricordava con fiducia la libertà conquistata dagli ebrei in Italia. Oggi, a distanza di anni e dopo la sua scomparsa nel 2019, quella libertà appare nuovamente fragile, messa in discussione da episodi di odio e violenza che colpiscono le comunità ebraiche in Italia e in Europa. Piero Farina, giornalista e regista Rai dal 1975, ha firmato numerosi documentari e programmi culturali per la televisione pubblica, collaborando con figure come Ettore Scola, Federico Zeri e Tina Anselmi, e raccontando l’Italia e il mondo attraverso reportage e film di forte impegno civile e storico.