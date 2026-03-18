Commercio, tradizione e animazioni: nel centro storico di Ventimiglia torna la Fiera di San Giuseppe (Foto e video)

Mercatino dell'artigianato, mercatino dell'antiquariato, stand di commercianti, hobbisti e alimentari, mostra di fumetti, gonfiabili, animazioni, fattoria didattica, giochi per i più piccoli ed esposizione di artisti e artigiani. A Ventimiglia torna la tradizionale Fiera di San Giuseppe.

La manifestazione, giunta quest'anno alla terza edizione, animerà il centro storico domenica 22 marzo dalle 10 fino alle 18. "E' una tradizione di Ventimiglia che si era interrotta e che l'Amministrazione comunale ha ripristinato. Si fa di domenica, giorno in cui le famiglie si ritrovano. E' un piacere vedere i ventimigliesi felici. E' un turismo interno far rimanere i ventimigliesi a Ventimiglia Alta" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Quello di Ventimiglia è il centro storico più grande della Liguria dopo quello di Genova. Tutti gli investimenti pubblici e privati che abbiamo cominciato, seguendo e accompagnato sta portando a un innalzamento del valore immobiliare nella città alta, vuol dire che c'è sicurezza, credibilità e la possibilità di avere un immobile di valore. Si respira un'aria di crescita che ci porta a investire sempre di più su Ventimiglia. Stiamo seguendo il cronoprogramma dei lavori della nuova scuola nel centro storico, inoltre abbiamo ideato una nuova progettualità, abbiamo avviato la conferenza dei servizi per offrire più parcheggi. Il mio sogno, inseguendo lo sviluppo turistico di Ventimiglia alta è quello di creare un grand hotel di Ventimiglia, mettere tutti i beni di proprietà comunale e sviluppare una modalità tale per cui qualche privato vuole investire su un'attività ricettiva. Ventimiglia ha bisogno di posti letto. I posti turistici stanno generando un turismo stabile ma mancano i posti letto. La sfida è di rimettere in funzione degli immobili oggi chiusi. L'unico modo per risolvere questo problema in modo definitivo è dargli nuova vita. Dare un pacchetto completo a chi decide di visitare il centro storico con una certa accoglienza di qualità che oggi non riusciamo a offrire. Ringrazio gli assessori, gli uffici, che hanno lavorato alla organizzazione della manifestazione".

La città alta è pronta ad accogliere cittadini, famiglie e visitatori con una giornata all’insegna della festa, del commercio e delle tradizioni locali. "Sono orgoglioso di promuovere questa fiera. Era un punto del nostro programma elettorale. E' un evento prettamente commerciale ma con tutti gli eventi diventa una festa. E' una manifestazione commerciale ma anche culturale, turistica ed enogastronomica. Vogliamo sempre alzare l'asticella. Verranno coinvolte nuove zone che l'anno scorso non erano comprese. Ci sarà un punto informativo dell'Asl in via Garibaldi. L’obiettivo è assicurare un evento non solo partecipato e vivace ma anche pienamente sicuro. I ristoranti del centro storico per l'occasione proporranno menù locale" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Un lavoro di squadra che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la tutela di espositori e visitatori, tutte le metrature sono state rispettate. Sono due mesi che ci lavoriamo. Ringrazio gli uffici. Se dovesse piovere probabilmente rimanderemo la manifestazione".

Le vie saranno animate dalla Filarmonica giovanile e da spettacoli itineranti. "Un evento dal punto di vista organizzativo molto complesso. Una fiera che prevede un ricco programma di eventi. L'apertura è prevista alle dieci con musica itinerante. Si esibiranno la Filarmonica giovanile, un'arpa celtica e la banda cittadina" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "Si potranno trovare una fattoria didattica con pony, capre e cavalli, Venti d'Arte in piazza Colletta, laboratori didattici, un'area gioco per i più piccoli e un'esposizione di artisti e artigiani in piazza Colletta, una mostra di fumetti a cura di Fabio Bono a San Francesco, un mercatino dell'artigianato al Belvedere del Capo, un mercatino dell'antiquariato, stand di commercianti, hobbisti e alimentari in via Garibaldi, divertimento per i più piccoli, gonfiabili gratuiti e i personaggi Bing & Stitch in piazza della Cattedrale. L'associazione Ventimiglia l'Altra si mettere insieme a Ventimiglia tra le porte antiche in via Garibaldi. Avremo l'animazione di alcune scuole di danza con la Confesercenti dal punto di vista artistica. Vi saranno anche diverse associazioni. Non abbiamo nessuna associazione di categoria. Ringrazio la Protezione civile, tutti i volontari e tutte le maestranze per la sicurezza. Abbiamo ampiamente iniziato la comunicazione social e sui totem cittadini".