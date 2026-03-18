Sanremo in Fiore: visita guidata alle fontane storiche con spettacolari installazioni floreali del Festival

Uno dei fiori all'occhiello del Festival dei Fiori di Sanremo, in programma dal 25 al 29 marzo, evento che fa parte di “Sanremo in Fiore”, è la visita guidata del Percorso delle Fontane storiche e degli allestimenti del Festival, un suggestivo itinerario artistico che valorizza le fontane storiche della Città dei Fiori attraverso spettacolari installazioni floreali.



Il percorso, a cura di Marco Macchi (guida turistica ed esperto di storia locale), si sviluppa attraverso cinque tappe monumentali che uniscono storia, architettura e arte floreale nei luoghi più significativi della città, nel seguente ordine:

- Fontana di Piazza Nota: situata nella piazza intitolata ad Alberto Nota, dove sorge l’ex Palazzo Civico edificato verso il 1750. Questa fontana è una delle prime quattro costruite con l’apertura del primo acquedotto del 1828 voluto dall’allora sindaco Siro Andrea Carli. L’allestimento prevede la decorazione con amarilli di tutta la parte superiore dell’obelisco, in una composizione verticale che crea un suggestivo effetto a cascata.

- Fontana di Piazza dei Dolori: una delle prime fontane ad usufruire dell’acqua proveniente dall’acquedotto del Sindaco Carli, è protagonista di un allestimento che rende omaggio alla tradizione dei trasporti floreali locali. Piccole ceste di canne circondano la fontana in maniera irregolare e naturale, ciascuna riempita con un’unica varietà di fiore: garofani e violaciocca, intervallati da bacche e fronde varie, evocando l’atmosfera autentica del commercio floricolo storico.

- Fontana del Mercato in Piazza Eroi Sanremesi (monumento a Siro Carli): aperta tra il 1827 e il 1831 su disegno dell’ingegnere Gio Luigi Clerico, questa fontana è stata per decenni il cuore pulsante della vita cittadina. Negli anni ’60, al centro della vasca fu posizionato il monumento con la statua rappresentante Siro Andrea Carli, affettuosamente chiamato dai sanremesi “Carlandrìa” o anche “Sindaco Errante” a causa dei continui spostamenti imposti alla statua. Per il Festival dei Fiori è stata realizzata una grande composizione scenografica ai piedi della statua, con foglie tropicali e fiori di strelitzia. Quattro composizioni aggiuntive impreziosiscono la base della fontana creando un insieme armonico e d’impatto.

- Fontana di Via Corradi: la fontana è impreziosita da un arco floreale realizzato con fiori e fronde autoctoni. L’utilizzo di fiori dai colori vivaci e accesi garantisce un forte impatto scenografico, trasformando questo angolo della città in un punto di meraviglia floreale.

- Fontana dei Missionari in Piazza Bresca: costruita nel 1834 per soddisfare le pressanti richieste idriche del popoloso quartiere della Marina, questa fontana è caratterizzata da una gradinata a piramide in pietra su cui si innalza un obelisco con quattro fontanelle alla base, eretto per ricordare il Capitano sanremese Benedetto Bresca, che nel 1586 salvò l’erezione del grande obelisco Vaticano gridando “Aiga ae corde!” (“Acqua alle corde”). Questo gesto eroico valse alla sua famiglia e successivamente alla comunità sanremese il privilegio di fornire ogni anno le palme in Vaticano in occasione della Domenica delle Palme. Per il Festival dei Fiori, l’obelisco è allestito con una spettacolare parete verticale di succulente. La parte interna è decorata con papiro per creare verticalità e movimento naturale, mentre il bordo della fontana è impreziosito da una cornice ricca e folta di ranuncoli e anemoni lungo tutto il perimetro.



La visita guidata è in programma giovedì 26 e venerdì 27, alle 10 e alle 14, sabato 28 alle 14. A ogni turno possono partecipare fino a 45 persone, con accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotare, chiamare il numero +39 0184 580700, tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, Sanremo si appresta a vivere una settimana straordinaria che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animeranno la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.



Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.