La polizia di Stato parla al cuore e alle menti dei giovani, Ventimiglia ospita "L'inganno della droga" (Foto)

La polizia di Stato parla al cuore e alle menti dei giovani. "L'inganno della droga" sarà il tema al centro del convengo in programma il 19 maggio alle 10 al teatro comunale a Ventimiglia.

Un'occasione di incontro e confronto con i giovani per aiutarli a "scegliere la rotta giusta". Per l'occasione prenderanno la parola il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il prefetto della provincia di Imperia Antonio Giaccari e il questore della provincia di Imperia Andrea Nicola Lo Iacono per i saluti istituzionali.

Seguiranno poi gli interventi del vicequestore Paolo Arena, dirigente del commissariato della polizia di Stato di Ventimiglia, che sarà il moderatore dell'incontro e farà un'introduzione su 'L'inganno della droga'; del dottor Antonio Pignataro, dirigente generale della polizia di Stato e consulente del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che parlerà di "Droga: schiavitù e morte"; del vicequestore Martino Santacroce, dirigente del settore della polizia di frontiera di Ventimiglia, che approfondirà i "Flussi migratori e contrasto alla droga"; del dottor Marco Mollica, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze, e della dottoressa Federica Ingaramo, direttrice sostituta S.C. Salute mentale e dipendenze del distretto 1 di Ventimiglia, che si soffermeranno su "Adolescenza e uso di sostanze dopo la pandemia: stato dell'arte e interventi integrati nella provincia intemelia" e di don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia al Mare e presidente dell'associazione Angeli di Pace, che illustrerà "La tragedia della cocaina e lo sfruttamento dei bambini".

Vi sarà poi la testimonianza della dottoressa Alessandra Risso, dirigente dell'area amministrativa del comune di Ventimiglia e direttore sociale dell'Ambito 1, su "Prevenzione, inclusione e rete territoriale: i servizi sociali di Ambito come attori nel sistema di contrasto alle dipendenze e al traffico di stupefacenti". Verrà, infine, dato spazio a domande e osservazioni da parte degli studenti.