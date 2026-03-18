Identità, immagine e presenza: il workshop "Meravigliosamente me" conquista Sanremo (Foto)

Un pomeriggio esperienziale dedicato alle donne per ritrovare sé stesse, il proprio valore e una connessione più autentica con la propria femminilità è stato proposto domenica pomeriggio all'hotel Villa Sylva a Sanremo . Dopo il successo riscontrato a Ventimiglia, la seconda edizione di "Meravigliosamente me", un workshop dedicato alla crescita personale e alla riscoperta della propria identità femminile con Alice Campora , un'analogista ed esperta di crescita personale, Angelina Russo, consulente d'immagine, armocromia e valorizzazione, e Cindy , fotografia identitaria, conquista anche la città dei fiori.

L’incontro pratico, profondo e coinvolgente ha offerto alle donne uno spazio di riflessione e consapevolezza attraverso momenti di dialogo, esercizi esperienziali e condivisione. "Durante il pomeriggio le partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare temi legati all’autostima, all’identità personale e ai condizionamenti interiori che spesso influenzano le scelte e la percezione di sé" - fanno sapere le organizzatrici Alice Campora, Angelina Russo e Cinzia Fazio - "Il workshop ha alternato momenti di approfondimento a esercizi pratici, creando un clima intenso e partecipato".

"Meravigliosamente ME è un progetto che nasce dal desiderio di accompagnare le donne in un percorso di maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, attraverso strumenti di crescita personale e lavoro interiore" - sottolineano - "L’evento si è svolto nella suggestiva cornice dell'hotel Villa Sylva, che ha ospitato l’iniziativa con grande cura ed eleganza. Un ringraziamento speciale va anche a Serena e Loris per il supporto tecnico durante il pomeriggio e allo sponsor Valentina – Collezione Natura, che ha contribuito all’atmosfera accogliente dell’incontro offrendo alle partecipanti le sue tisane naturali. Dopo il successo di questa seconda edizione, il progetto Meravigliosamente ME continuerà il suo percorso con nuove iniziative ed eventi dedicati alla crescita personale femminile".