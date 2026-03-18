Sanremo, grande musica al Casinò: il violoncellista Alexander Hülshoff protagonista con l'Orchestra Sinfonica

Nuovo appuntamento con la grande musica a Sanremo, dove giovedì 19 marzo alle ore 18.00 il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo “Il canto del violoncello, la voce dell’orchestra”.

Protagonista della serata sarà il violoncellista tedesco Alexander Hülshoff, artista di fama internazionale, apprezzato per la profondità interpretativa e per un suono intenso e ricco di sfumature, capace di conquistare il pubblico nei principali teatri del mondo.

Al centro del programma le celebri Variazioni su un tema rococò op. 33 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, una delle pagine più affascinanti del repertorio romantico per violoncello. Composte tra il 1876 e il 1877 e dedicate al virtuoso Wilhelm Fitzenhagen, rappresentano un raffinato omaggio al classicismo e in particolare alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart, con un perfetto equilibrio tra eleganza formale e virtuosismo.

Ad aprire il concerto sarà invece una prima assoluta: Adora, brano del compositore contemporaneo Moein Fathi, a testimonianza della volontà di unire tradizione e innovazione.

Completa il programma la Sinfonia n. 1 in re maggiore D. 82 di Franz Schubert, scritta nel 1813 quando il compositore aveva appena sedici anni. Un’opera giovanile che già lascia intravedere il talento del musicista, tra ricchezza melodica e influenze dei grandi maestri come Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven.

Sul podio il maestro Cristian Lupeș, direttore d’orchestra rumeno tra i più originali della sua generazione, noto per uno stile interpretativo moderno e personale.