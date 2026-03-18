Sanremo, un viaggio tra spiritualità e cantautorato: il Parr Rock Choir in scena al Teatro del Casinò

Un viaggio musicale tra spiritualità e cantautorato italiano: è questo il cuore del nuovo spettacolo del Parr Rock Choir intitolato “Fede, speranza e… umanità”, in programma domenica 29 marzo al Teatro del Casinò (ore 17).

Uno spettacolo originale e coinvolgente, patrocinato dal Comune di Sanremo (Assessorato alla cultura), che si presenta come un vero e proprio programma radiofonico dal vivo, guidato da un conduttore d’eccezione chiamato ad accompagnare il pubblico attraverso brani di musica cristiana e del cantautorato italiano, appositamente riarrangiati per l’occasione.

Le canzoni, selezionate per il valore universale, raccontano temi di fratellanza, inclusione e rispetto reciproco. Lo spettacolo, inoltre, persegue uno scopo benefico, in quanto il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

“Domenica pomeriggio potremo assistere ad un evento speciale per vivere la musica come strumento di unione e riflessione – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - in un contesto artistico di grande suggestione. Ringrazio il Parr Rock Choir per aver scelto Sanremo: siamo lieti di ospitare uno spettacolo che unisce qualità artistica e contenuti di grande significato”.

Nato nel gennaio 2024 da un’idea condivisa dai cori delle principali parrocchie della città di Imperia, il Parr Rock Choir si propone di diffondere, attraverso la musica e il canto, i valori della fede cattolica, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio grazie a spettacoli meditati e coinvolgenti.

Il percorso del coro, composto da circa 80 elementi accompagnati da una band di 7 musicisti, è iniziato con il primo evento “Semina la pace”, un’intensa esperienza di preghiera attraverso letture, musica e canzoni, ospitata nelle parrocchie di Cristo Re e San Giovanni di Imperia e del Sacro Cuore di Albenga.

Il successo di quest’iniziativa ha portato il gruppo a esibirsi anche al Teatro Cavour nell’ambito dell’evento “Imperia canta in coro”.

Nel periodo natalizio, il Parr Rock Choir ha presentato il concerto meditato “Vieni, nasci ancora”, dedicato alla nascita di Gesù, registrando una grande partecipazione nelle parrocchie di San Giuseppe a Imperia e di San Giovanni a Pieve di Teco.

Sulla scia di queste esperienze, ha proseguito il cammino artistico con nuovi progetti, tra cui “Tra sacro e profano” inserito nella programmazione del Teatro Cavour.

Prezzi biglietti: intero maggiorenni10 euro; ridotto minorenni 5 euro.

Biglietti in prevendita su www.sanremoliveandlove.it