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Mostre | 18 marzo 2026, 13:31

"Bordighera. Corpo, terra, luce": prolungata l'esposizione d’arte fotografica di Chiara Mazzocchi

Si potrà visitare fino al 25 marzo

&quot;Bordighera. Corpo, terra, luce&quot;: prolungata l'esposizione d’arte fotografica di Chiara Mazzocchi

È stata prolungata fino al 25 marzo l'esposizione d'arte fotografica di Chiara Mazzocchi: "Bordighera. Corpo, terra, luce".

Cittadini e turisti avranno dei giorni in più per poter scoprire le opere fotografiche legate al territorio di Bordighera che mostrano una ricerca dell'invisibile, l'interesse verso quello che c'è sotto ed evidenziano il profondo legame tra l'arte e il patrimonio culturale e artistico della città.

La fotografia in autoritratto di Chiara Mazzocchi si potrà, perciò, visitare e ammirare dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19.30, presso lo spazio culturale nel point di Bordighera Viva - Carlo Vigna Sindaco in via Vittorio Emanuele 269 nella città delle palme, fino al 25 marzo.

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Elisa Colli

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