Sanremo, il Casinò ospita la mostra le copertine di Buduàr “Catalogo dei divani leggendari”

Sarà inaugurata domani, 5 maggio, alle ore 16.00 nel foyer di Porta Teatro del Casinò di Sanremo la mostra “Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo”, progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera.

L’esposizione, visitabile fino al 31 maggio, presenta una selezione organica dei disegni originali realizzati per le copertine della rivista, dal numero zero al numero cento, inclusi gli speciali. Le opere vengono proposte nella loro forma originaria, prive degli elementi grafici editoriali, per valorizzarne appieno segno, composizione e forza espressiva.

Il percorso ruota attorno al tema del divano, elemento distintivo del progetto editoriale introdotto da Carlo Squillante. Un soggetto che, nel tempo, è stato reinterpretato da numerosi autori italiani e internazionali, offrendo una varietà di linguaggi e stili che costituiscono il filo conduttore della mostra.

Una prima selezione, dedicata alle prime cinquanta copertine, era già stata presentata nel 2021 a Saint-Just-le-Martel. La versione completa è stata poi ospitata a Lucca nell’ambito della rassegna Racconti nella Rete, ideata e diretta da Demetrio Brandi.

La cura e l’allestimento sono affidati a Laura Lapis. L’arrivo al Casinò di Sanremo rappresenta una nuova tappa significativa per un’iniziativa che unisce la valorizzazione dell’illustrazione contemporanea alla memoria editoriale.

Fondata nel 2012 da Dino Aloi e Alessandro Prevosto, Buduàr è una rivista dedicata all’umorismo grafico e letterario. La direzione è affidata ai fondatori, con Marco De Angelis e il coordinamento editoriale di Laura Lapis. Nel corso degli anni ha coinvolto numerosi autori italiani e internazionali, raggiungendo il traguardo dei 100 numeri pubblicati e ottenendo nel 2017 il Premio Pino Zac come miglior rivista umoristica online.

A seguire, alle ore 16.30, spazio ai Martedì Letterari con Eleonora Puglia, protagonista di un nuovo appuntamento culturale nella stessa sede.