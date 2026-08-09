Bordighera, tornano i pannelli subacquei a Capo Sant’Ampelio: il mare si racconta tra snorkeling e biodiversità

Torna a colorarsi di blu il tratto di costa più amato di Bordighera. Sono stati nuovamente posizionati i pannelli informativi subacquei che accompagnano il percorso di snorkeling di Capo Sant’Ampelio, uno degli angoli di mare più suggestivi della Riviera e particolarmente ricco di biodiversità. I pannelli raccontano, attraverso disegni e descrizioni, le specie e le caratteristiche dell’ambiente marino locale, offrendo a grandi e piccoli uno strumento per conoscere meglio ciò che si trova sotto la superficie dell’acqua.

L'iniziativa nasce dal progetto "Bordighera Blu Park", ideato da ERI – European Research Institute insieme alla biologa marina Monica Previati e realizzato grazie al cofinanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo e alla collaborazione del Comune di Bordighera. I pannelli erano stati posizionati per la prima volta nel 2025, al termine del progetto, e ora sono tornati al loro posto per continuare ad accompagnare residenti e turisti alla scoperta di questo particolare tratto di costa. Un percorso pensato per coniugare divulgazione, turismo e attenzione alla tutela dell'ambiente marino.

Per presentare il percorso e illustrare anche le altre iniziative dedicate alla tutela e alla promozione del mare, il Comune di Bordighera ha organizzato per lunedì 10 agosto, alle 10, un incontro divulgativo aperto a tutti, con ritrovo alla Rotonda di Capo Sant’Ampelio. Ospite sarà la biologa marina Monica Previati, che accompagnerà i presenti alla scoperta delle caratteristiche naturalistiche della zona, illustrando le specie che popolano i fondali e spiegando l'importanza di adottare comportamenti corretti e rispettosi durante le attività di snorkeling.

"Come amministrazione abbiamo voluto riposizionare i pannelli per restituire a cittadini e turisti uno strumento che riteniamo prezioso sia per orientarsi durante lo snorkeling sia per conoscere e apprezzare un ambiente marino di rara bellezza che merita di essere valorizzato e protetto", sottolinea la sindaca Marzia Baldassarre. "Un impegno che il Comune conferma di voler portare avanti negli anni, continuando a investire nella tutela di un patrimonio naturale che appartiene a tutta la comunità", aggiunge l’assessore all’Ambiente Margherita Mariella.

Alla base del progetto c'è anche una storia iniziata molti anni fa, quando due giovani fratelli, i Mastorakis, monitorarono la zona di Capo Sant’Ampelio e realizzarono un libretto dedicato alle sue bellezze naturali. Il volume è stato oggi ristampato grazie al progetto Bordighera Blu Park ed è disponibile in libreria. "A nome di tutto il team del progetto Bordighera Blu Park ringrazio l'Amministrazione per questa opportunità – spiega Monica Previati –, tutto è nato molti anni fa, quando due giovani fratelli, i Mastorakis, avevano monitorato questa zona e scritto un libretto, oggi ristampato grazie al progetto Bordighera Blu Park e disponibile in libreria, per raccontarne la bellezza e chiederne la tutela".

"È proprio per rispondere alla loro voce che è nato Bordighera Blu Park, e che oggi l'Amministrazione continua a proteggere e promuovere questo luogo unico", conclude la biologa marina. I pannelli sono stati pensati sia per gli adulti sia per i bambini e possono essere consultati direttamente in acqua, indossando maschera e boccaglio. Dopo la presentazione del 10 agosto, tutti i partecipanti potranno quindi entrare in mare e seguire il percorso, osservando da vicino i pannelli appena ricollocati.

L’iniziativa è aperta anche ai più piccoli, purché accompagnati dai genitori. Per partecipare alla parte in acqua sarà necessario avere con sé la propria attrezzatura, ovvero maschera, boccaglio e pinne. Il percorso, comunque, non sarà legato esclusivamente all'appuntamento di lunedì: una volta riposizionati, i pannelli potranno essere visitati liberamente e in autonomia in qualsiasi momento, offrendo a residenti e turisti un'occasione in più per conoscere e rispettare uno dei patrimoni naturali più caratteristici di Bordighera.