Ospedaletti, un agosto sopra le aspettative: musica, pubblico e sport trainano l’estate 2026

Dopo un'ottima prima parte dell'estate 2026, con eventi molto apprezzati, spiagge affollate e mare splendido, il mese di agosto a Ospedaletti si sta caratterizzando con una serie di risultati al di sopra delle aspettative. L'inizio col botto è stato garantito dalla Sagra del Pignurin ed è proseguito negli ultimi giorni con ripetuti successi di pubblico e di gradimento.

Trecento e più spettatori all'Auditorium hanno apprezzato giovedì sera l'omaggio riservato a Miles Davis nel centenario della nascita del grande jazzista, venerdì un gran numero di giovani e giovanissimi si sono divertiti e hanno ballato con la musica di Dj Tex, e ieri sera addirittura un migliaio di persone entusiaste, 'sorcini' e non, si sono ritrovate sul Piazzale al Mare per 'Amalo', l'atteso show-tributo a Renato Zero, archiviato con grande soddisfazione anche da parte degli stessi protagonisti-artisti che si sono esibiti e che hanno pubblicamente ringraziato dicendo: «È stato bellissimo esibirsi di fianco al mare e ricevere tutto questo affetto...una serata che non dimenticheremo facilmente e che ci ha riempito il cuore di gioia...torneremo molto presto in questa meravigliosa terra!».

Dice Simona Cecchetto che ricopre il ruolo di Assessore al Turismo di Ospedaletti: «Siamo davvero contenti della risposta dei residenti e dei turisti alle nostre proposte del Calendario degli eventi estivi. Significa che siamo riusciti a offrire, sempre gratuitamente, una serie di appuntamenti che hanno incontrato e stanno intercettando i desideri di tutte le fasce d'età e di tanti gusti diversi. Abbiamo pensato a chi vuole ascoltare buona musica di generi anche molto differenti tra loro, a chi ama appuntamenti culturali, ai giovani e giovanissimi, e anche a chi ama tenersi in forma e facendo attività sportive».

A proposito di sport, si è svolta ieri - sabato 8 agosto – la prima edizione de “La Contro Vento”, regata velica riservata alle classi Optimist e Ilca organizzata dal Centro Velico Ospedaletti e dalla Lega Navale Italiana sezione di Sanremo che ha visto un gran numero di imbarcazioni partecipanti, ben 38, che si sono sfidate nello specchio acqueo a ponente di Ospedaletti.

«Questo gran risultato di partecipazione che ha visto coinvolte così tante persone e soprattutto tanti giovani - prosegue Simona Cecchetto, presente col Sindaco Cimiotti alla partenza della regata - è frutto del lavoro e della dedizione che gli amici del Centro Velico di Ospedaletti mettono in campo durante tutto l'anno e in particolare durante la stagione estiva. A loro vanno i miei complimenti e quelli di tutta l'amministrazione pubblica».

Per la cronaca, ecco i vincitori de La Contro Vento:

Emanuele Troccoli (Circolo Velico Ventimigliese) classe Optimist;

Alessio Secchi (LNI Sanremo) classe Ilca Standard;

Gabriele Michelizzi (Circolo Velico Ventimigliese) classe Ilca 4.7;

Matteo Verrando (Centro Velico Ospedaletti) classe Radiale.