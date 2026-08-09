Triora celebra i 20 anni di Harley & Flowers Sanremo: festa tra rombi, musica e passione per le due ruote

Triora ha ospitato ieri sera la festa per il 20° anniversario di Harley & Flowers Sanremo, il gruppo nato nel 2006 e diventato negli anni un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote. Un appuntamento a ingresso gratuito che ha richiamato nel borgo motociclisti, curiosi e appassionati, riuniti per celebrare due decenni vissuti all'insegna della passione per le Harley-Davidson. La manifestazione, organizzata tra la zona Boschetto e il centro del paese, ha trasformato Triora in un luogo di incontro e condivisione. Una serata caratterizzata dai rombi dei motori, dalla musica e dall'allegria.

Il programma della festa ha accompagnato i partecipanti attraverso una giornata pensata per vivere pienamente lo spirito del gruppo. Tra gli appuntamenti più attesi c'è stato il run in moto fino a Verdeggia, occasione per percorrere insieme alcune delle strade più suggestive dell'entroterra. Non sono mancati la musica dal vivo e gli spettacoli, che hanno animato la serata coinvolgendo motociclisti e pubblico. Per chi ha scelto di fermarsi più a lungo era inoltre prevista la possibilità di campeggio libero. Una formula che ha contribuito a creare un'atmosfera informale e conviviale, in pieno stile biker.

Per Harley & Flowers Sanremo, l'appuntamento di Triora ha rappresentato soprattutto un momento per ripercorrere vent'anni di amicizie, viaggi e chilometri. Un percorso iniziato nel 2006 e cresciuto attraverso le numerose uscite in moto e gli incontri con appassionati provenienti da realtà diverse. La festa è stata pensata proprio con l'obiettivo di condividere questo traguardo con tutti, non soltanto con gli iscritti al gruppo. Il risultato è stato un appuntamento capace di unire la passione per le moto alla musica e alla voglia di stare insieme, portando nel borgo dell'alta Valle Argentina il caratteristico mondo Harley-Davidson.

A tracciare un bilancio di questi primi due decenni è stato Christian Oliva, presidente di Harley & Flowers Sanremo, che ha sintetizzato così lo spirito che ha accompagnato il gruppo nel corso degli anni: "Sono stati vent'anni trascorsi in moto. Abbiamo fatto tanti chilometri e conosciuto tanta gente nuova. Il nostro mondo è questo: girare con la felicità negli occhi e con l'odore di benzina sui vestiti". Parole che raccontano una passione diventata nel tempo un modo per condividere esperienze, scoprire nuovi luoghi e costruire rapporti di amicizia.

La festa di Triora ha così celebrato non soltanto una ricorrenza, ma una storia lunga vent'anni, fatta di strada, motori e incontri. Un anniversario che Harley & Flowers Sanremo ha voluto vivere nel proprio stile, portando le moto nel cuore dell'entroterra e aprendo la manifestazione a residenti e visitatori. Il rombo delle Harley ha accompagnato una serata di festa, confermando ancora una volta quanto il mondo delle due ruote possa rappresentare un'occasione di aggregazione e promozione del territorio. E, dopo vent'anni, la voglia di macinare chilometri sembra essere ancora tutta quella degli inizi.

(Foto Cristian Flammia)