Ventimiglia, il Forte dell'Annunziata ospita 'Pole - Position': mostra personale di Paolo Amico (Foto)

Mostra personale, esposizione di auto d'epoca, incontro e live performance con un artista di fama internazionale. Dal 31 maggio al 7 giugno, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, il Forte dell'Annunziata a Ventimiglia ospiterà "Venti-miglia Pole - Position tra gesto, velocità e distanza disegnata", una mostra personale di Paolo Amico a cura di Patrizia Grigolini.

L'evento verrà proposto da Ventimiglia Viva. "Una mostra dal percorso unico tra opere realizzate a penna e timbri, a tema F1, dell’artista di fama internazionale Paolo Amico" - fanno sapere gli organizzatori - "Arte, velocità, visione: quest’anno la 'pole position' parte da Ventimiglia".

Sarà il primo di una serie di eventi e iniziative pensate dall'associazione per animare l'estate 2026. "Inoltre, il 31 maggio è prevista un'esposizione di auto d’epoca mentre il 3 giugno vi saranno un incontro con l’artista e una live performance" - svelano gli organizzatori - "Tutti i dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni".