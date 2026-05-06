Messa a dimora dell'albero di Falcone, Pigna celebra la Giornata della legalità (Foto)

Un 'albero di Falcone', il Ficus macrophylla, verrà messo a dimora a Pigna in occasione della Giornata della legalità. La cerimonia è prevista venerdì 8 maggio alle 11 nei nuovi giardini pubblici in località Prato Giaira.
Per l'occasione interverranno il sindaco di Pigna Roberto Trutalli, Maura Orengo dell’associazione Libera Imperia, il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, Anna Canepa, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, il magistrato Paolo Luppi, il comandante dei carabinieri forestali, il capitano Alberto Sartori, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Simone Martano, il comandante dei carabinieri di Ventimiglia, il capitano Antonio Peluso, il comandante della Guardia di Finanza di Ventimiglia, il capitano Salvatore Proietto Russo e il dirigente scolastico Francesco Lettieri.
Una giornata all’insegna della memoria e dell’educazione alla legalità, proposta dal Comune in collaborazione con Libera Imperia, a cui parteciperanno anche gli studenti delle scuole di Pigna.