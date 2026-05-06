"Risonanze di maggio", giornata olistica: conferenze e consulenze alla biblioteca di Vallecrosia al Mare (Foto)

Conferenze e consulenze personalizzate su pranoterapia, oli essenziali, cristalloterapia, numerologia, tarologia, ipnosi regressiva, reiki, scrittura automatica, fiori di bach, tavola del sole, alveare cosmico, camminata metabolica, ipnogenealogia, scrittura esoterica, romanzi vite passate, Emf balancing techinique, pulizie energetiche e massaggio della mano verranno proposte domenica 10 maggio dalle 10 alle 19 alla biblioteca civica di Vallecrosia al Mare.

Una giornata dedicata all'olismo a ingresso gratuito. "C’è una forza profonda che si sprigiona solo quando ci incontriamo dal vivo, condividendo lo stesso spazio e la stessa intenzione. Per questo abbiamo deciso di dare vita a una giornata olistica in presenza: un’esperienza immersiva progettata per staccare davvero la spina dal caos quotidiano e riconnettersi con i ritmi lenti della natura e del proprio corpo" - fanno sapere gli organizzatori - "Un’esperienza sensoriale completa, lontano dagli schermi e dalle notifiche. Si avrà l’opportunità di vivere un percorso di benessere che coinvolge tutti i sensi. Workshop pratici e momenti di confronto per nutrire lo spirito attraverso il dialogo. Partecipare dal vivo significa concedersi il lusso del tempo reale. È la possibilità di sentire l'energia del gruppo, di ricevere correzioni fisiche durante le pratiche e di respirare un'aria nuova, lontana dalle mura domestiche. Sarà una giornata dedicata a chi sente il bisogno di 'sentirsi' di nuovo, circondato dalla bellezza e da persone che vibrano alla stessa frequenza. Ci sono legami che si creano solo nel silenzio di una pratica condivisa. Non è solo un evento, è un atto di amore verso sé stessi, un momento di pura rigenerazione. Vi aspettiamo per riscoprire insieme quanto sia prezioso il dono della presenza".

Il programma di "Risonanze di maggio" prevede conferenze gratuite dalle 10 alle 19. Alle 10, nello specifico, vi sarà la presentazione di Radici&Ali a cura della presidente Ornella Manucra, alle 10.30, invece, vi sarà "Costellazioni familiari e ipnogenealogia: il ruolo degli antenati e delle memorie transgenerazionali" a cura di Stefania Buzzoni, alle 11 "Sonno e sogni" a cura di Barbara Di Blasi, alle 12 "Il percorso iniziatico dei tarocchi" a cura di Adam-El, alle 14.30 "Frequenze numeriche: attiva l'energia dei numeri dentro di te" a cura di Stella Nazionale, alle 15.30 "Riallinea la tua luce alla natura" a cura di Martina Ghiazza, alle 16.30 "Il mio viaggio nel mondo spirituale e vite passate" a cura di Lucia Morlino, alle 17.30 "Inizia il tuo percorso di trasformazione" a cura di Mary Sacco e alle 18 "La via del risveglio" di Adam-El. Si potranno, inoltre, fare consulenze, con contributo, con Barbara Di Blasi per il massaggio della mano con oli essenziali, Lucia Morlino per la scrittura automatica e romanzi su vite passate, Sephyra per i tarocchi, Martina per l'allineamento dell'arcobaleno dei chakra aurico quantico, Mary per la tavola del sole e l'alveare cosmico, Alex per le pulizie energetiche, Micaela per la camminata metabolica, Stefania Buzzoni per l'ipnogenealogia e ipnosi regressiva, Alexia per i tarocchi metodo Jodorosky, Roberto per i fiori di Bach, reiki, jara, tarocchi ed Emf balancing technique, Stella per la numerologia, Manuela per la luce di Bruma, carte oracolari Brumille, cristalli e oli essenziali, Adam-El, scrittore esoterista, per la pranoterapia e la tarologia.