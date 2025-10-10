Sanremo, un anno e mezzo di governo Mager: idee, battaglie e nodi aperti di cui parlerà al premio 'San Romolo'

Con la cerimonia del premio San Romolo del 13 ottobre alle porte, il sindaco Alessandro Mager ha annunciato che farà un bilancio sull’attività amministrativa compiuta finora. Un’occasione per rivisitare le principali decisioni, gli obiettivi centrati, le difficoltà incontrate e le sfide che ancora attendono l’amministrazione comunale. Quando Mager è stato eletto sindaco nel giugno 2024, ha dichiarato di voler rilanciare Sanremo puntando su una gestione più trasparente dei grandi eventi, sull’efficienza urbana e sulla sicurezza, senza trascurare le 'piccole cose' richieste dai cittadini. Uno dei momenti simbolici del suo primo anno di mandato è stato il Festival della Canzone Italiana: nel febbraio 2025, alla sua prima edizione da sindaco, Mager ha salutato l’avvio ufficiale della kermesse e ribadito come il Festival – con i suoi eventi collaterali diffusi in città – fosse un asset strategico per Sanremo.

Il Festival di Sanremo: contenziosi, gare e relazioni con la Rai

Uno dei dossier più complessi affrontati dall’amministrazione è stato proprio quello del Festival. Le scelte fatte in questo ambito rivelano sia il coraggio che i rischi politici-amministrativi assunti da Mager e dalla sua giunta. Nel 2024, un ricorso del Tar aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai del Festival per le edizioni future, imponendo al Comune di indire una gara pubblica. L’amministrazione ha reagito impugnando al Consiglio di Stato quella sentenza e predisponendo una manifestazione di interesse come forma di bando attuativo. In seguito a una lunga fase processuale, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che ha consentito il percorso negoziale con la Rai per l’organizzazione delle edizioni successive del Festival. Il Comune ha proposto un nuovo “modello” per il Festival: contributi maggiori (da 5 a 6,5 milioni), gestione ampliata degli eventi collaterali (spazio “Tra palco e città”) e partecipazione agli introiti pubblicitari.

Sicurezza, ordine pubblico e emergenza microcriminalità

Un altro fronte su cui l’amministrazione ha concentrato attenzione è quello della sicurezza urbana e del contrasto alla microcriminalità: In più occasioni il sindaco ha preso posizioni forti contro atti di violenza (ad esempio un pestaggio nei pressi del centro che ha riguardato un giovane con disabilità), chiedendo immediati interventi da parte delle autorità competenti (Prefettura, Forze dell’Ordine) per rafforzare controlli e presenza sul territorio. Nell'agosto 2025, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha raccolto l’appello del sindaco affinché il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si attivi: lamentele diffuse sono relative alla carenza di organici delle forze dell’ordine in città e alla necessità di un supporto concreto nei periodi turistici. Il Comune ha già compiuto azioni autonome: è stato potenziato il corpo di polizia locale e intensificato il sistema di videosorveglianza nei quartieri. Tuttavia, resta forte il richiamo alle istituzioni superiori affinché diano risposte concrete rispetto al problema della mancanza di organico nelle forze dell’ordine.

Il decoro urbano, i disservizi e la pressione dal basso

Non sono mancate, nel corso del mandato, le critiche e le richieste da parte dei cittadini relativamente al degrado urbano, ai lavori fermi e alle condizioni delle strade. Alcune opere di sistemazione, come asfalti o cantieri (ad esempio in via Padre Semeria o in piazza Eroi), sono state segnalate come incomplete o ferme nonostante promesse di accelerazioni. Il Comune ha affrontato la complessità di coordinare interventi in vari ambiti (manutenzioni stradali, arredo urbano, pulizia), ma le aspettative dei cittadini su risposte rapidi restano elevate.

I nodi irrisolti e le sfide aperte

Guardando al futuro e al discorso che Mager potrebbe tenere il 13 ottobre, è utile mettere in fila i nodi che restano:

- Stabilità del modello Festival – pur avendo ottenuto sentenze favorevoli, l’iter di gare e negoziazioni resta un terreno minato. Garantire che la Rai (o un soggetto terzo) proponga condizioni 'congrue' sarà un banco di prova continuo. L'ok dato dal Cda Rai e la delibera di giunta rimane comunque blindato l'accordo con la tv di Stato per i prossimi cinque anni;

- Forze dell’ordine e sicurezza – il rafforzamento della polizia locale e della videosorveglianza è un passo, ma il Comune non ha poteri diretti sugli organici statali. Il dialogo con Prefettura e Autorità centrali sarà cruciale;

- Risposte ai quartieri – le opere di manutenzione e decoro devono essere cantierate, monitorate e concluse. Le segnalazioni dei cittadini chiedono rapidità nei tempi e trasparenza nei procedimenti;

- Bilancio e risorse – ogni intervento richiede risorse certe. Il sindaco, nel suo 'punto' di ottobre, evidenzierà come l’amministrazione abbia pianificato spese e investimenti senza compromettere le casse comunali;

- Comunicazione e partecipazione – un punto debole spesso lamentato è la distanza percepita tra cittadinanza e amministrazione. Il premio San Romolo potrebbe essere l’occasione per rilanciare una cultura della trasparenza, dei rendiconti e della partecipazione civica.

Verso il “punto della situazione” del 13 ottobre

Alla cerimonia del San Romolo, Mager avrà l’opportunità di presentare non solo un bilancio delle cose fatte, ma anche una road map per i prossimi mesi. La città lo ascolterà: vorrà conoscere risultati visibili, se il modello dell’evento Festival può reggere nuovi ricorsi, se la sicurezza (per i residenti e per i turisti) diventerà una priorità vincolante e se finalmente i quartieri meno visibili della città vedranno risposte nei loro bisogni quotidiani.