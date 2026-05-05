Concluso il progetto FAI Scuole 2025: consegnati gli attestati agli Apprendisti Ciceroni (Foto)

Si è concluso oggi, martedì 5 maggio 2026, il progetto della Delegazione FAI di Imperia legato all’evento nazionale delle Giornate FAI per le Scuole 2025, culminato con la consegna degli attestati di partecipazione agli Apprendisti Ciceroni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia.

L’iniziativa rappresenta l’atto finale di un percorso educativo e culturale iniziato lo scorso 24 novembre 2025, quando gli studenti hanno preso parte all’evento ospitato nella suggestiva cornice di Villa Grock, a Imperia. In quell’occasione, i ragazzi si sono trasformati in giovani guide, accompagnando i visitatori alla scoperta del patrimonio storico e artistico del luogo.

La cerimonia odierna ha voluto riconoscere l’impegno e la dedizione degli studenti coinvolti, sottolineando il valore formativo dell’esperienza. Un progetto che, come evidenziato dalla Delegazione FAI, “ha saputo unire conoscenza, partecipazione attiva e senso di appartenenza al territorio”.

A nome della Delegazione FAI di Imperia e degli istituti scolastici coinvolti, è stato espresso un sentito ringraziamento per l’attenzione e la disponibilità dimostrata dagli organi di informazione, “sempre fondamentali per dare visibilità alle iniziative dedicate alle nuove generazioni e alla tutela del patrimonio culturale”.

Il progetto si chiude con un bilancio positivo, confermando il ruolo centrale delle scuole nella promozione della cultura e nella formazione di cittadini consapevoli.