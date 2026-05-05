Sanremo, al via i Martedì Letterari: Eleonora Puglia apre la stagione al Casinò tra storie di donne e ferite contemporanee (Foto)

È partita questo pomeriggio al Casinò di Sanremo la nuova stagione dei Martedì Letterari, uno degli appuntamenti culturali più consolidati della città, che accompagnerà il pubblico fino alla fine dell’estate con quindici incontri tra letteratura, attualità e grandi protagonisti del panorama italiano.

Ad aprire il calendario è stata Eleonora Puglia, che nel Teatro dell’Opera ha presentato il suo libro “Zucchero filato e fili d’acciaio”, raccolta di racconti che attraversa tematiche forti e contemporanee, dalle infanzie difficili alle relazioni tossiche, fino alle forme più silenziose e diffuse di violenza e solitudine. Un esordio che ha subito dato il tono alla rassegna, confermandone l’identità: uno spazio di confronto aperto, capace di alternare intrattenimento e riflessione.

L’appuntamento di oggi si è inserito in un pomeriggio più ampio che ha visto anche l’inaugurazione della mostra “Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo”, creando un dialogo tra parola e immagine all’interno degli spazi del Casinò.

La stagione 2026 dei Martedì Letterari si presenta con un calendario ricco e trasversale, che unisce nomi affermati e temi di grande attualità. Tra i protagonisti attesi nelle prossime settimane figurano Alba Parietti e Federico Traversa con un omaggio a Don Gallo, Riccardo Nencini con un ritratto di Oriana Fallaci, Mario Giordano con un saggio sul potere finanziario, fino a Gustavo Zagrebelsky, che porterà a Sanremo una riflessione sul valore della memoria familiare.

Accanto agli appuntamenti di maggio e giugno, la rassegna proseguirà poi nei mesi estivi spostandosi sul palco di Pian di Nave, dove sotto le stelle si alterneranno autori e giornalisti come Antonio Caprarica, Serena Bortone, Marcello Veneziani, Andrea Vitali, Concita De Gregorio e Maurizio De Giovanni, in un programma pensato per coniugare cultura e turismo, ampliando l’offerta cittadina anche nelle ore serali.

Un percorso che conferma la vocazione dei Martedì Letterari come luogo di incontro tra pubblico e protagonisti della cultura contemporanea, capace di rinnovarsi di stagione in stagione senza perdere il proprio legame con la tradizione. L’edizione 2026 si inserisce infatti in un calendario più ampio di eventi che punta a valorizzare Sanremo non solo come destinazione turistica, ma anche come spazio culturale aperto e riconoscibile.

Dopo la ricca stagione invernale, il ritorno della rassegna segna dunque un nuovo capitolo per il Casinò e per la città, con l’obiettivo dichiarato di offrire al pubblico momenti di qualità, tra grandi narrazioni e riflessioni sul presente, accompagnati – soprattutto nei mesi estivi – dall’atmosfera unica del mare.