Sanremo compie 76 anni: al Casinò la storia del Festival tra hit, immagini e musica dal vivo per “Buon compleanno Festival”

Il Festival della Canzone Italiana festeggia un compleanno storico: 76 anni dalla prima edizione del 29 gennaio 1951. Per celebrare questa data iconica, domani alle ore 16.30, il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà l’evento “Buon compleanno Festival”, un viaggio tra musica, immagini, racconti e performance dal vivo che ripercorre la storia della kermesse canora più importante d’Italia. Protagonista dell’incontro sarà il giornalista e divulgatore musicale Stefano Brocks, che presenterà il suo libro “Sanremo vs Hit Parade. Storia discografica delle canzoni del Festival” (D’Idee editore, edizione aggiornata 2026), accompagnato da video d’epoca, documenti storici e musica dal vivo eseguita dalla band del Liceo Cassini, diretta dal prof. Claudio Iezzi.

Il racconto si concentrerà sulle canzoni più “gettonate” delle diverse edizioni: brani che, al di là del piazzamento in gara, hanno conquistato il pubblico, il mercato discografico e superato la prova del tempo. Non mancheranno riferimenti al Festival partenopeo del 1932 e alla canzone napoletana, considerati in qualche modo precursori della manifestazione sanremese. “È una data iconica per il nostro Casinò, che sino al 1976 ha ospitato la kermesse canora e i suoi protagonisti. Era un Festival ‘in bianco e nero’ ma rimasto vivo nel ricordo della storia della musica italiana”, afferma il presidente e amministratore delegato dott. Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi. “Abbiamo voluto condividere questa giornata di festa con i nostri clienti e con il pubblico che segue con partecipazione i nostri eventi, mentre ci avviciniamo all’edizione numero 76 che ci coinvolgerà con il Dopofestival”.

L’incontro unirà cultura musicale e spettacolo, alternando narrazione, gossip legato alle varie edizioni e performance dal vivo. Nel foyer del Casinò sarà allestita la mostra “Auguri Festival”, con manifesti e cimeli provenienti dal Museo del Festival, curato da Marco Canova. Tra i pezzi più attesi, il Trofeo vinto da Marco Mengoni nel 2013. Il volume 'Sanremo vs. Hit Parade' (520 pagine) propone un approccio originale: non una semplice cronologia del Festival, ma un’analisi del destino discografico delle canzoni dopo la gara, mettendo a confronto i brani sanremesi con le hit che dominavano le classifiche nello stesso periodo storico. Emergono così storie sorprendenti di vincitori dimenticati e di canzoni “di rincalzo” diventate successi immortali. Autore del libro è Stefano Brocks (Stefano Brocchetti), giornalista, conduttore radiofonico e programmatore musicale, accreditato al Festival di Sanremo da oltre 25 edizioni, collezionista di oltre 8.000 dischi e docente di corsi di Storia della Canzone. La sua narrazione prende forma in tempo reale, con una conduzione dinamica e coinvolgente supportata da un regista video per le proiezioni di materiali storici.

Il prossimo appuntamento culturale al Casinò di Sanremo è fissato per martedì 3 febbraio alle ore 16.30, con Orso Tosco e la presentazione del libro “Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo”.