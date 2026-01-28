Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci: cinque giovani in gara tra le Nuove Proposte al Festival

Anche quest’anno, nel corso del 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, verrà assegnato il Premio Enzo Jannacci, riconoscimento istituito nel 2017 dal NUOVO IMAIE insieme alla famiglia del grande cantautore milanese. Il Premio è destinato a una delle Nuove Proposte in gara al Festival, selezionata tra i vincitori di Sanremo Giovani e gli artisti scelti da Area Sanremo. Al vincitore, oltre al riconoscimento, viene assegnata anche una somma in denaro finalizzata ad approfondire la propria formazione artistica e professionale.

“il Premio viene conferito ogni anno a una delle Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo”, confermando la volontà di sostenere concretamente i percorsi emergenti della musica italiana. I candidati al Premio Enzo Jannacci 2026 sono Angelica Bove, Blind, El Ma e Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci, giovani artisti che rappresentano stili e sensibilità diverse della nuova scena musicale. Nel corso degli anni il Premio ha valorizzato numerosi talenti oggi affermati. Tra i vincitori delle passate edizioni figurano Maldestro (2017), Mirkoeilcane (2018), Mahmood (2019), Tecla (2020), Davide Shorty (2021), Yuman (2022), Colla Zio (2023), Clara (2024) e Settembre (2025).

Il NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori è una collecting fondata e gestita da artisti che si occupa della tutela dei diritti connessi derivanti dallo sfruttamento di opere musicali e audiovisive. Oggi rappresenta oltre 1,2 milioni di artisti in Italia e nel mondo ed è tra le realtà di riferimento a livello internazionale, figurando ai vertici delle classifiche SCAPR. Dal 2010 a oggi l’Istituto ha distribuito agli artisti oltre 300 milioni di euro, sostenendo inoltre progetti di formazione, produzione e ricerca attraverso i fondi previsti dall’articolo 7 (L. 93/92). Un impegno che, come sottolineato nel testo, “sostiene da sempre il percorso degli artisti”, promuovendo crescita professionale e tutela dei diritti nel settore musicale e audiovisivo